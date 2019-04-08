 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Садоводческие и дачные товарищества обязаны заключить договор с регоператором

Потребители могут рассчитывать на перерасчет за коммунальную услугу при проживании на даче.
  • 08/04/2019, 12:59
Садоводческие и дачные товарищества обязаны заключить договор с регоператором

Все садоводческие и дачные товарищества обязаны заключить договор по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором – ООО «Экология –Новосибирск» — это требование закона, сообщили в пресс-службе компании.

— С началом летнего сезона многие горожане переезжают на дачи. У потребителей возникает вопрос о возможности перерасчета за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами во время проживания в СНТ, — отметили в компании.

По словам генерального директора ООО «Экология-Новосибирск» Ларисы Анисимовой, если потребитель не проживает в квартире более 5 дней подряд, он может обратиться к региональному оператору с заявлением о проведении перерасчета. Исполнителю коммунальной услуги необходимо предоставить справку СНТ, подтверждающую период временного пребывания гражданина по месту нахождения в садоводческом товариществе с приложением копии договора СНТ с региональным оператором. После рассмотрения документов будет произведена корректировка начислений.

Фото: pixabay.com, автор- Goumbik

Популярное с сайта

Интенсив «Бюджетирование и управленческий учет для бизнеса»

08/04/2019, 13:44
Мероприятие состоится 17-19 апреля.
Коммунисты определились с кандидатурой мэра

Коммунисты определились с кандидатурой мэра

08/04/2019, 13:33
Обошлись без интриги — решение принято единогласно.
92% новосибирцев зависимы от интернета

92% новосибирцев зависимы от интернета

08/04/2019, 13:11
Прямой запрет на использование интернета в рабочее время в личных целях действует лишь в 23 % новосибирских компаний.

Актуальный разговор

ВТБ вкладывает в экономику области почти в два раза больше средств, чем привлекает

ВТБ вкладывает в экономику области почти в два раза больше средств, чем привлекает

Все материалы
Новости

Озеро Карачи вошло в ТОП-10 лучших оздоровительных курортов России

08/04/2019, 16:23

«Авантел» разработала приложение для наказания за парковку на газонах

08/04/2019, 16:00

HoReCa.Siberia объединит шеф-поваров, отельеров мирового класса и предпринимателей

08/04/2019, 15:40

«СофтЛайн» может выстроить в Новосибирске систему весогабаритного контроля

08/04/2019, 14:06

Дважды новация. Фундамент для красивой концепции

08/04/2019, 13:50

Интенсив «Бюджетирование и управленческий учет для бизнеса»

08/04/2019, 13:44

Коммунисты определились с кандидатурой мэра

08/04/2019, 13:33

92% новосибирцев зависимы от интернета

08/04/2019, 13:11

В 2018 году в регионе введено в эксплуатацию 860 тыс. кв м площадей нежилого назначения

08/04/2019, 11:55

Наталья Горбунова назначена гендиректором «ДСК КПД-Газстрой» и «КПД-Газстрой-Инвест»

08/04/2019, 11:48

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска