Садоводческие и дачные товарищества обязаны заключить договор с регоператором

Все садоводческие и дачные товарищества обязаны заключить договор по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором – ООО «Экология –Новосибирск» — это требование закона, сообщили в пресс-службе компании.

— С началом летнего сезона многие горожане переезжают на дачи. У потребителей возникает вопрос о возможности перерасчета за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами во время проживания в СНТ, — отметили в компании.

По словам генерального директора ООО «Экология-Новосибирск» Ларисы Анисимовой, если потребитель не проживает в квартире более 5 дней подряд, он может обратиться к региональному оператору с заявлением о проведении перерасчета. Исполнителю коммунальной услуги необходимо предоставить справку СНТ, подтверждающую период временного пребывания гражданина по месту нахождения в садоводческом товариществе с приложением копии договора СНТ с региональным оператором. После рассмотрения документов будет произведена корректировка начислений.

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