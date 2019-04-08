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92% новосибирцев зависимы от интернета

Прямой запрет на использование интернета в рабочее время в личных целях действует лишь в 23 % новосибирских компаний.
  • 08/04/2019, 13:11
92% новосибирцев зависимы от интернета

Доступ к всемирной паутине для работы и/или учебы необходим почти каждому жителю Новосибирска: лишь 8% опрошенных сообщили, что их профессиональная деятельность никак не зависит от подключения к интернету. К таким выводам пришли специалисты служба исследований HeadHunter.

Отмечается, что чаще всего о важности подключения к сети говорят представители профессиональных отраслей «Маркетинг, реклама, PR» (99%), «Высший менеджмент» (98%), «Закупки» (98%), «Юристы» (97%), «ИТ, интернет, телеком» (97%).

— Логично, что меньше всего интернет оказывает влияние на профессии, которые связаны с физическим трудом. Так, 38% участников опроса из сферы «Рабочий персонал» сказали, что их работа и учеба не зависят от наличия интернета. Такой же ответ дали 20% опрошенных из сферы «Транспорт, логистика», 14% представителей сферы «Добыча сырья» и по 13% — из сфер «Спорт, салоны красоты», «Производство» и «Туризм, рестораны, — рассказывает Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО

При этом, 92% участников опроса признались, что используют интернет для личных нужд на работе.  В топ-5 причин, по которым заходят в интернет, вошли: проверка почты, социальных сетей, чтение новостей и книг, общение через мессенджеры и прослушивание музыки. Большинство опрошенных отмечают, что интернет помогает им на время отвлечься от рабочих задач и отдохнуть.

5% соискателей считают, что отсутствие возможности пользоваться интернетом вообще не изменило бы их жизнь: выше всего эта доля среди представителей рабочих профессий и сферы безопасности (по 13%). А вот для 19% соискателей отсутствие такой возможности полностью изменило бы жизнь, чаще всего об этом говорили представители сферы маркетинг, реклама и pr (28%) и IT-сфере (27%).

Между тем, новосибирские компании весьма лояльны к использованию интернета в личных целях на работе: прямой запрет есть лишь в 23% организаций. Для сравнения: в Республике Башкортостан и Красноярском крае такой запрет есть в 47% компаний, это самая высокая доля среди регионов страны. Чаще всего о подобных строгих мерах говорят представители банковской сферы и производственники, реже всего представители СМИ и искусства, а также работники сферы гостеприимства.

— Возможности интернета все активнее используются при поиске сотрудников. Так, в 2014 году опрос на hh.ru показал, что 76% работодателей проверяют страницы соискателей в соцсетях, причем 15% работодателей делают это всегда, 61% — выборочно. По итогам опроса, проведенного в марте 2019 года, оказалось, что страницы соискателей в соцсетях проверяют уже 84% работодателей, в 22% случаев — всегда и на любые позиции.​ Зачем компании это делают? Чтобы составить мнение о кандидате до встречи или сверить впечатление после собеседования. И чем выше должность, тем больше вероятность, что профиль посмотрят обязательно, — добавляет Елана Таращук.

Фото: pixabay.com, автор- StartupStockPhotos

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