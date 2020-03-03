Саммит для застройщиков в Новосибирске

19 марта в Новосибирске состоится Саммит для застройщиков, на который съедутся представители сферы девелопмента со всей России, чтобы поделиться опытом работы в новых рыночных условиях.

Саммит посвящен произошедшим законодательным изменениям в привлечении финансирования при строительстве жилья, революции рыночного спроса и потребительских предпочтений, а также поиску решений для сокращения издержек на продажи и маркетинг девелоперов.

Организатор мероприятия — Российская гильдия управляющих и девелоперов.

На саммите состоятся три модерируемые сессии: стратегия, маркетинг и продажи. В каждой из сессии пройдут выступления профильных экспертов по ключевым направлениям работы компаний сферы девелопмента. Спикеры саммита на примере собственных кейсов покажут, как они приспособились к изменившимся рыночным условиям, увеличив при этом прибыль.

Цель мероприятия: определить наиболее привлекательные концепции жилья будущего, выявить основные тенденции потребительского поведения, назвать оптимальные инструменты маркетинга и продаж.

Для кого: собственников и топ-менеджеров девелоперских и строительных компаний, руководителей отделов продаж и маркетинга, аналитики, развития и планирования.

Место и время проведения: отель Мариотт Новосибирск, с 10.00 -18.00.

Подробности и заявки на участие в мероприятии на сайте.

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами мероприятия