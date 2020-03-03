Мы можем помочь Кириллу встать на ноги

— Мои дети-двойняшки Кирилл и Ксюша родились раньше положенного срока, оба весом меньше двух килограммов. Но дочка – здоровый ребенок, а Кирилл пережил при рождении кислородное голодание, и это сказалось на состоянии его организма. Целую неделю за жизнь сына боролись врачи в реанимации, потом месяц он лежал в больнице, — рассказывает мама пятилетнего Кирилла Светлана Бушмакина.

После выписки Кирилл плохо спал, много плакал, выгибал шею из-за повышенного тонуса мышц. В год врачи поставили ему диагноз «детский церебральный паралич».

— Мы не отчаялись и боремся за здоровье сына: делаем массаж, проходим физиопроцедуры. После каждого курса лечения Кирилл все лучше держит спину, у него уменьшается спастика, сын заговорил и вообще становится все смышленее, — говорит Светлана.

Она отмечает, что самый заметный результат появился у малыша после реабилитации в томском центре «Шаг вперед».

— Кирилл стал ползать по-пластунски, пытается подниматься, начал есть ложкой, играть. Врачи говорят, что наш ребенок перспективный и обязательно встанет на ноги, если продолжить лечение, — отмечает Светлана.

По словам невролога Детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск) Елены Чайковской, для закрепления достигнутых результатов и стимуляции новых навыков развития Кирилл нуждается в дальнейшем реабилитационном лечении.

— Цель лечения – развитие координации движения и равновесия, самостоятельного передвижения и речи, — подчеркивает Елена Чайковская.

По данным Русфонда, стоимость курса лечения составляет — 181 888 рублей. Однако, самостоятельно собрать такую сумму семья Кирилла не в состоянии, и они просят помощи.

— Оплатить курс лечения Кирилла мы сами не можем: я не работаю, ухаживаю за тремя маленькими детьми, у мужа зарплата невысокая, много средств идет на лечение Кирилла. Прошу, помогите! — просит Светлана.

Помочь Кириллу можно по ссылке.

Фото из архива семьи