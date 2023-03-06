Самообеспеченность России по пищевому яйцу составила почти 100%

По данным главы Росптицесоюза Владимира Фисинина, всего за прошедший год отечественные птицеводы произвели 46,1 миллиарда штук, передает издание «Ветеринария и жизнь». Страна оказалась обеспечена пищевым яйцом на 99,6%.

При этом он отметил, что 82% из них приходится на сельхозпредприятия, а 18% – личные и фермерские хозяйства.

Фисинин уточнил, что их выпускает 163 птицефабрики. Вместе с тем 41% приходится на 16 крупнейших из них мощностью более 500 миллионов штук в год. Ещё 71 предприятие ежегодно производит от 100 до 500 миллионов яиц, а 76 предприятий с менее чем 100 миллионами яиц в год выпускают оставшиеся 10 процентов.

Кроме того, эксперт привел данные о потреблении и производстве в пересчёте на человека. Они составили 295 и 320 яиц в год соответственно.

Получается, что внутреннее предложение превышает внутренний спрос почти на 16%, подытожил Владимир Фисинин.

Ранее редакция сообщала, что в 2023 году на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации потратят более шести млрд рублей федеральных средств.

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