В 2023 году на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации потратят более шести млрд рублей федеральных средств

По итогам прошлого года в российский агропром пришли 18,3 тыс. предпринимателей, пишет bash.news со ссылкой на сообщение вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко.

По ее словам, причиной послужили системные меры господдержки малого агробизнеса.

В частности, в прошлом году на эти цели было направлено 5,6 млрд рублей, включая субсидии для создания и развития фермерских хозяйств и сельхозкооперативов, субсидии для закупки товаров у личных подсобных хозяйств и другие.

— Гранты объемом 3,5 млрд руб. на создание и развитие хозяйств по программе «Агростартап» получили 1354 КФХ. Благодаря этой программе создано более 2,8 тыс. рабочих мест — почти в три раза выше плана, — отметила вице-премьер.

На текущий год, по словам Виктории Абрамченко, на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации правительство выделило 6,3 млрд руб. федеральных средств. Предполагается, что это поможет вовлечь в малый агробизнес еще около 19,4 тысячи человек.

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