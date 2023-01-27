Самозанятые пожаловались на отказы в выплатах по уходу за пожилыми

Как выяснилось, в СФР уже на регулярной основе отказывают самозанятым и индивидуальным предпринимателям в выплатах по уходу за пожилыми людьми и инвалидами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо «Опоры России», направленное в фонд.

Отмечается, что причина в отсутствии чётких инструкций у Социального фонда как действовать в таких ситуациях, поэтому специалисты принимают довольно простое решение — отказать.

— Размер компенсаций зависит от того, за кем осуществляется присмотр: 1200 рублей — за уход за престарелыми и инвалидами I группы, 10 000 — за детьми-инвалидами, — объяснила замруководителя Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства «Опоры России» Дарья Мартынова.

В случае получения такого отказа, юристы рекомендовали запросить официальное письмо, подтверждающее сей факт. Документ может пригодиться в суде, если всё же возникнет потребность добиться справедливости.

Ранее редакция сообщала, в этом году самозанятым предложат оплачиваемый больничный. Чтобы его получить, нужно будет вносить в систему около 15 тыс. руб. в год.

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