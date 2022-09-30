В 2023 году самозанятым предложат оплачиваемый больничный

Минтруд разработал для самозанятых госсистему добровольного страхования на случай возникновения временной нетрудоспособности, пишет «Ъ». Мера призвана сделать доступными для данной категории граждан оплачиваемые больничные Предполагается, что работать она начнет уже в 2023 году.

Чтобы получить оплачиваемый больничный, самозанятые должны на добровольных началах вносить в систему около 15 тыс. руб. в год. Исходя из этого, ежемесячные выплаты по больничному составят от 13 тыс. руб. до 22 тыс. руб. в первый год отчисления взносов и от 19 тыс. руб. до 32,4 тыс. руб. — во второй. Варьируются они с учетом страхового стажа самозанятого и периода уплаты взноса: чем они больше, тем значительнее размер пособия по больничному листу.

По данным издания, в первый год при выплате взносов от шести до двенадцати месяцев и трудовом стаже более восьми лет по больничному будет выплачиваться 100% застрахованной суммы заработка с коэффициентом 0,7 (22,7 тыс. руб. в месяц), при стаже от пяти до восьми лет — 80% (18,1 тыс. руб.), при стаже до пяти лет — 60% (13,6 тыс. руб.). После уплаты взносов в течение полного года суммы вырастут до 32,4 тыс. руб., 25,9 тыс. руб. и 19,4 тыс. руб. соответственно, при этом число оплачиваемых больничных и их сроки (с первого дня нетрудоспособности и до фактического выздоровления) не ограничены.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске почти 110 тыс предпринимателей получили статус самозанятых.