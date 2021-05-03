Самые полезные рекомендации по проверке недвижимости на юридическую чистоту

Следуя шаг за шагом разработанному алгоритму, покупатель станет полноправным обладателем квартиры, не потеряв при этом ни копейки.

Подтверждение личности продавца

Большинство преступных комбинаций основана на продаже недвижимости третьими лицами, которые не имеют на это никакого права. Такая сделка обречена на катастрофическое фиаско. Потому как покупатель теряет и квартиру, и свои деньги.

Убедиться в том, что продавец и собственник недвижимости – это одно и то же лицо, можно через проверку документов, удостоверяющих личность продавца. Кроме этого проверяют:

данные из реестра недвижимости;

правоустанавливающую документацию;

справку об отсутствии психических заболеваний;

присутствие признаков несостоятельности продавца;

документы, заменяющие паспорт гражданина.

Все бумаги должны быть непременно действительны на момент совершения сделки. Помимо этого документы проверяют на наличие не пропечатанных или затёртых мест. А также любых других признаков, указывающих на возможность совершения мошеннических действий.

Если от имени продавца действует представитель по доверенности, процент рискованности такой сделки увеличивается в разы. Стало быть, проверять правомочность доверенности следует особенно внимательно.

Изучение кадастрового плана

Прежде чем заключать договор, второй шаг, который необходимо предпринять – проверить кадастровые документы на будущую собственность. В техническом кадастровом плане на жильё содержится детальная информация об объекте купли-продажи. А именно:

поэтажная планировка здания;

план каждого этажа с описанием;

расположение каждой комнаты;

общая площадь всей квартиры;

размер отдельно взятой единицы.

Получить кадастровые сведения можно самостоятельно, не обращаясь к продавцу. Для этого проще всего воспользоваться двумя вариантами. Первый – нанести визит в отделение Росреестра самостоятельно. Второй — получить выписку ЕГРН, используя электронный сервис.

Получение выписки из ЕГРН

Вряд ли продавец станет раскрывать все нюансы, особенно если с объектом недвижимости не всё чисто. Как же не остаться и без денег и без жилья? Проще, чем кажется. Необходимо получить выписку из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. При помощи документа можно проконтролировать:

Все изменения прав собственности на объект недвижимости. Легко отследить регистрацию договоров, связанных с данным имуществом. Наличие ареста или залога в отношении приобретаемой квартиры. Здесь же можно узнать о документе-основании и сроке обременения. Кадастровый номер и точную кадастровую стоимость владения. Последняя имеет важное значение при оценке рыночной стоимости.

Таким образом, документ, полученный в ЕГРН, полностью обезопасит покупателя от приобретения недвижимости несвободной от третьих лиц. Если не побеспокоиться о выписке заранее в дальнейшем это может привести к признанию сделки купли-продажи недействительной.

Заказ документа происходит либо посредством самостоятельного посещения офиса службы, либо через Интернет-запрос в Росреестр. Чтобы получить выписку ЕГРН через интернет, достаточно посетить портал ЕГРН-документ. Для проверки квартиры указывают её кадастровый номер или фактический адрес в форме, расположенной на сайте. Скорость предоставления отчёта делает такой способ запроса информации особенно привлекательным.

Проверка сделки на соответствие букве закона

В заключение будущий собственник должен обязательно убедиться в том, что планируемая сделка с недвижимостью отвечает всем законодательным требованиям. Иначе, любой суд будет вправе признать такую сделку недействительной.

Юристы рекомендуют уделять особое внимание соблюдению прав несовершеннолетних граждан. А также прав всех участников долевого строительства и супруга или супруги продавца. Не менее скрупулёзного изучения требует сам текст договора купли-продажи. Если покупатель не располагает должным опытом и образованием, ему следует обратиться за помощью к специалистам.

Однако, существует гораздо более простой способ проверки недвижимости на юридическую чистоту. Это заказ исчерпывающего отчёта на сервисе Росреестра. Здесь покупатель получает полную информацию об объекте недвижимости. Таким образом гражданин обезопасит свою сделку от подводных камней и непредвиденных вариантов развития событий. Предупреждён – значит вооружён.