Фотовыставка «Память как инструмент перемен»

История проекта началась в 2005 году, когда известные новосибирские фотографы Андрей Лашков и Евгений Иванов реализовали уникальный фотопроект «Память», посвященный ветеранам Великой Отечественной войны.

— Эта выставка стала заявкой на исследование художественными методами механизмов общественной и индивидуальной памяти, — отмечает идейный вдохновитель и один из кураторов проекта Евгений Иванов.

Все авторы работ — настоящие профессионалы, члены Союза фотохудожников России, лауреаты многочисленных международных и российских премий, представители различных поколений.

Художественные и документальные фотографии участников выставки кураторы сгруппировали в несколько авторских и тематических блоков, отражающих с разных позиций тему памяти. Цикл работ Светланы Пожарской «Грани времени. Из семейного альбома» посвящен проблеме связи времен. В подобном ключе работает и талантливый фотограф Сергей Потеряев, в своих фотографиях он совмещает принцип коллажной композиции, где, с одной стороны, мы видим портреты ветеранов, а с другой — трогательные детские сочинения на тему Дня Победы. Произведения новокузнецкой фотогруппы «ТРИВА» возвращают нас в эпоху развитого СССР с его грандиозными промышленными достижениями и сложностями простой бытовой жизни. В свою очередь, блок красноярского фотохудожника Александра Кустова «Негород» живописно, но очень фактурно и правдиво показывает историю сибирской деревни за последние 40 лет. Значимое место в экспозиции отведено авторам из различных уголков нашей Родины, освещающим с разных точек зрения тему акции «Бессмертный полк».

В выставку входит также мультимедийная программа и тексты в виде эссе на тему «Память как инструмент перемен», написанные литератором и искусствоведом Сергеем Самойленко и куратором выставочных проектов НГОНБ Анной Галеевой.

Возраст: 12+