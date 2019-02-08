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Санация банка «Открытие» завершена

  • 08/02/2019, 12:04
По предварительным данным, чистая прибыль по МСФО «ФК Открытие» за 2018 год составила 90 млрд рублей.

Санация банка "Открытие" завершенаБанк сейчас выполняет все необходимые нормативы и регуляторные требования Банка России и работает полностью в рыночных условиях. Остается только юридическое оформление этого процесса. Фактическая дата завершения санации будет определена на заседании совета директоров банка. Об этом на пресс-конференции по итогам 2018 года в четверг заявил президент-председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что по предварительным данным, чистая прибыль по МСФО «ФК Открытие» за 2018 год составила 90 млрд рублей. Банком рассматривается вопрос о выплате главному акционеру — ЦБ РФ — дивидендов по итогам 2018 года.

Чистая прибыль «Росгосстраха» (входит в группу ФК «Открытие») предварительно составила в 2018 году 6 млрд рублей, а сборы за год — 70 млрд рублей.

Фото: пресс-служба банка

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