Новосибирская область попала в топ-10 по объему рынка авто с пробегом

Новосибирская область вошла в общероссийский рейтинг по объему рынка легковых автомобилей с пробегом по итогам 2018 года, по версии аналитического агентства «Автостат». Регион занял в топ-10 десятое место, опередив другие субъекты Сибирского федерального округа.

Для сравнения: Иркутская область заняла 16 место, Кемеровская — 17, Алтайский край — 18, Омская область — 23 место в рейтинге. Лидерами среди субъектов РФ традиционно являются Москва и Подмосковье, которым суммарно принадлежит 11,2% от всех перепроданных автомобилей в стране. По итогам прошлого года первое место в региональном рейтинге занимает Московская область, вторичный рынок которой составил 320,9 тысячи экземпляров (+1,8%). Столица страны занимает вторую строчку с результатом 286,8 тысячи машин, демонстрируя при этом рыночное падение (-3,4%).

Краснодарский край находится на третьей позиции с долей рынка около 5%. За прошлый год здесь было перепродано 266,8 тысячи автомобилей (+0,1%). Четвертый по объему в стране — вторичный рынок Санкт-Петербурга — вырос в 2018 году на 0,7% до 192,6 тысячи единиц, что эквивалентно доле 3,6%. Пятерку лидеров с долей 3,1% замыкает Свердловская область, в которой было перепродано 166,9 тысячи машин (+5,5%).

По данным «Автостат», в топ-10 субъектов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом в 2018 году также вошли: Ростовская область (165,2 тысячи штук; +0,9%), Башкортостан (154,5 тысячи штук; +3,4%), Челябинская область (139,7 тысячи штук; +2,5%), Татарстан (135,4 тысячи штук; +1,9%) и Новосибирская область (131,6 тысячи штук; +0,9%). На перечисленные 10 регионов приходится более 36% от всего объема российского вторичного рынка.

По данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам 2018 года составил более 5,4 млн единиц, что на 2,4% превосходит результат 2017 года.

Фото: Юлия Данилова