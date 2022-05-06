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Почему необходима профилактика болезней позвоночника?

  • 06/05/2022, 15:35
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Боли, которые они вызывают, имеют тенденцию усиливаться. Не лучше ли определить причину их возникновения и помочь организму восстановиться?

Проблемы с позвоночником сегодня испытывает большинство из нас: жалобы на болевой синдром в пояснице, шеи и груди, на то, что кости или мышцы «реагируют на погоду», а «голова постоянно болит из-за магнитных бурь». У кого-то это следствие сидячего образа жизни — преимущественно за компьютером. У кого-то — больших физических нагрузок, работы в сложных условиях. От болей в спине не застрахованы и те, кто ведет активный, здоровый образ жизни — спортивные травмы нередко приводят этих людей на прием к врачам.

С возрастом болезни позвоночника доставляют все больше проблем и приводят к развитию смежных заболеваний: позвонки «проседают», расстояние между ними уменьшается, межпозвоночные диски соприкасаются. Как следствие — деформация и смещение дисков, сдавливание нервных стволов и кровеносных сосудов, постоянные боли.

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Увы, полностью изменить свой образ жизни, чтобы исключить развитие болезней позвоночника, могут единицы. Однако есть возможность предотвратить это развитие — и снизить ущерб, который болезни наносят опорно-двигательному аппарату. В санатории «Рассвет» на основе собственной статистики и методологических наработок Минздрава РФ была создана специальная программа «Здоровый позвоночник», построенная на сочетании проверенных временем стандартных процедур и современных методов, таких как акватракция и ударно-волновая терапия (УВТ).

Для кого программа санатория может быть актуальна?

— При заболеваниях позвоночника: остеохондроз, грыжи, протрузии межпозвоночных дисков.

— При заболеваниях суставов: ревматоидный артрит, артрозы.

— При остеопорозе.

— При спондилоартрозе, спондилозе.

— При болях межреберной невралгии.

— При постоянных головокружениях и регулярной головной боли.

— При всех видах нарушения осанки.

— При мышечных болях и ощущении сильного напряжения.

Кроме того, практика показывает, что хороший эффект программа дает при реабилитации после травм или болезней, связанных с позвоночником.

Курс лечения рассчитан на 7, 10 и 14 дней — в зависимости от тяжести состояния пациента и количества процедур, которые необходимо провести для нормализации его состояния.

В частности, в программу входят первичный прием врача, а также консультации невролога и мануального терапевта. После определения противопоказаний вам может быть назначен курс мануальной терапии, ручной или механический массаж, групповые занятия по ЛФК, плавание и сауна. Еще в программу врач может включить водолечение — 4-х камерную струйно-контрастную ванну, ванну с Бишофитом, скипидарную или серную, а также гидромассаж.

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К тому же в санатории «Рассвет» есть оборудование для проведения магнитотерапии, лазеротерапии, амплипульса и ударно-волновой терапии. Приятным компонентом программы являются фитотерапия и кислородные коктейли.

Итоговый список определяет врач, который подбирает под каждого пациента наиболее эффективный набор допустимых процедур. Кроме того, по итогам наблюдения за состоянием пациента с заболеваниями опорно-двигательного аппарата врач сформирует для него индивидуальную программу для здорового образа жизни.

Стоимость лечения и отдыха с трехразовым питанием начинается от 6150 рублей с человека в сутки. В санатории «Рассвет» можно оформить путевку в беспроцентную рассрочку на 6-10 месяцев без первоначального взноса.

Для отдыха в санатории «Рассвет» по этой программе необходимо иметь санаторно-курортную карту.

Санаторий в Бердске:
Адрес: 633009, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1.
Тел: 8 (800) 250-69-19
Звонок по России бесплатный.

Адрес: 630089, г. Новосибирск,
ул. Б. Богаткова, 210/1, оф. 506.
Тел: 8-983-300-09-95

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Рубрики : Медицина

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : санаторное лечение остеохондроз здоровая спина


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