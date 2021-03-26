SAP-решения в помощь бизнесу

Особенно часто это встречается в бухгалтерских делах. Благодаря появлению все большего количества вычислительных программ для бухгалтеров, большинство этих процессов можно полностью автоматизировать.

Огромное число предприятий и фирм давно пользуются всем известной программой 1С. Но многие бухгалтера могли даже не слышать о таком удобном приложении для ведения учетов, как SAP. Она не так популярна и распространена как легендарная 1С. Однако программа очень полезна, ведь способна выполнять много операций и имеет большое количество функций для удобства управления бизнесом. Одним из самых известных разработчиков таких систем является LeverX.

Что же представляет собой SAP-система

SAP – программа разработанная для обеспечения автоматизации профессиональной деятельности представителей различных специализаций. Помимо этого при программировании делается акцент на конкретной отрасли, что существенно облегчает работу в ней и взаимодействие с другими структурными единицами.

Сюда входит несколько функциональных блоков, включая управление, интеграцию и решение большинства задач для:

бухгалтерского и финансового отдела;

торговли и взаимоотношений с клиентами (CRM-системы);

организации бюджета и казначейских отделов;

кадров, административной деятельности;

производства, логистики, обеспечения (SCM, EWM);

стратегического планирования;

контроля качества, web-сервисов и многое другое.

Поставщик услуг SAP LeverX предлагает свои услуги в отношении автоматизации процессов управления бизнесом, проектами, а также отдельными их составляющими. Здесь представлены инструмент комплексного и гибкого управления предприятиями, анализ результатов и принятие решения на основе полученных данных.

Explore Service: анализ системы и внутренних операций

Пользу инновационных решений не всегда можно увидеть с первого взгляда, поэтому основная цель специалиста по SAP S/4HANA показать клиенту все преимущества их использования. При помощи Explore Service за максимально короткие сроки определить полезные для бизнеса новаторские решения.

Работники компании проведут анализ процессов внутри системы и выявят, какие использовались с наибольшей интенсивностью, а также сколько на это потребовалось времени и усилий. В любой сфере деятельности предприятиям необходимо определить процессы, которые можно упростить при помощи инновационных решений.

После проведения полного анализа клиентам предоставляется отчет, где, например указывается что расходы организации, а также процент ручного труда, который необходим для совершения финансовой сделки, у него на порядок выше, чем у фирм конкурентов. Либо наличие большого количества просроченных задолженностей влияющих на ликвидность фирмы. Также в отчете указываются данные о конкретных областях производства, где особенно важна поддержка.

Roadmap: для быстрых побед

Здесь включено большинство инновационных систем, акцентирующих на машинном обучении, RPA, аналитике и чат-ботах. Некоторые из них входят в состав SAP S/4HANA. Хорошим примером служит услуга Cash Application Line-Item Matching, где можно сопоставить не поступившие платежи с полученными начислениями. Также она дает возможность частичной автоматизации их распределение.

Помимо этого LeverX предоставляет сервисы не встроенные в систему, и поэтому могут применяться фирмами, еще не внедрившими SAP S/4HANA. Сюда относится Image Based Buying – это услуга для автоматического поиска товара в каталоге по изображению, что значительно ускоряет процесс оформления заказов.

В Explore Service предусмотрено создание направлений в развитии бизнеса, содержащие не только технологии для достижения быстрого результата, но и определения основных целей на ближайшие несколько лет.