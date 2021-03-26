Спрос на недвижимость Алании в 2021 году

Недвижимость в Аланье в последние 10 лет начала пользоваться большим спросом. Иностранные инвесторы, в том числе из России и стран СНГ, стремятся приобрести квартиру или дом на турецком побережье. Объяснений такого явления довольно много и все они сводятся на том, что Турция уже давно стала отличным местом для вложения личных финансов.

Почему покупают квартиры в Алании?

Многие иностранцы знают о преимуществах жизни в Алании. Ведь кто-то отдыхал в этом курортном городе или слышал отзывы от друзей и знакомых. Среди ключевых преимуществ проживания в Аланье называют:

Благоприятный климат. Погодные условия в Алании идеальны для тех, кто хочет наслаждаться чистым воздухом, свежими фруктами, теплым морем.

Прекрасно развита инфраструктура и транспортное сообщение. В городе множество супермаркетов, развлекательных центров, спортивных комплексов. Большое количество уютных ресторанчиков, баров и ночных заведений.

Качественное образование и медицина. Правительство активно спонсирует данные сферы жизни, концентрируя на них свое внимание. К примеру, в турецких аптеках вы не найдете контрафактной продукции, т.к фармацевтический рынок курируется Правительством, а за нарушение норм грозит серьезный штраф, вплоть до лишения свободы.

Большой выбор объектов недвижимости. Купить дом в Алании может как богатый инвестор, так и среднестатистический российский гражданин. Дело в том, что ассортимент квартир и апартаментов в городе большой. Каждый год возводятся новые дома. Кроме того, вы можете существенно сэкономить, купив квартиру на стадии строительства жилого объекта или этапе котлована.

может как богатый инвестор, так и среднестатистический российский гражданин. Дело в том, что ассортимент квартир и апартаментов в городе большой. Каждый год возводятся новые дома. Кроме того, вы можете существенно сэкономить, купив квартиру на стадии строительства жилого объекта или этапе котлована. Возможность получения дополнительного дохода. Недвижимость в Алании – это один из пассивных источников доходов, которым вы можете обладать. Для этого достаточно приобрести квартиру или дом, а затем сдавать их на отпускной сезон туристам.

Вне зависимости от целей приобретения недвижимого имущества в Алании, а также видимых преимуществ подобной покупки, сделку купли-продажи квартиры важно проводить только с проверенным застройщиком, а лучше совместно с риэлтерским агентством. Компания Nestin Property предоставляет свои услуги по подбору жилья в Турции, сопровождению сделок купли-продажи квартир и постпродажного облуживания. За это время у компании имеется внушительная база проверенных застройщиков, большой ассортимент качественного жилья, выставляемого на продажу. Поэтому проблем по приобретению квартиры у вас не возникнет. Кроме того, сотрудники агентства окажут содействие в подборе имущества, расскажут о преимуществах жизни в том или ином районе Турции и подберут несколько вариантов объектов, исходя из вашего запроса. Работать с риэлтерским агентством Nestin Property – это означает обеспечить себе хорошую жизнь в одной из самых динамично развивающихся стран.