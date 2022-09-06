Сбер переведёт банкоматы на собственную операционную систему на основе Linux

Об этом сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин на Восточном экономическом форуме.

Ранее в 2022 году Сбер завершил перевод 80% программного обеспечения сети банкоматов на собственную разработку. Банк отказался от использования вендорских инструментов управления инфраструктурой сети, внедрил онлайн-инструменты мониторинга и восстановления работоспособности устройств самообслуживания. Вся логика работы банкомата и инструменты отражения клиентского и сервисного интерфейса функционируют с помощью разработок Сбера, в том числе на базе open source решений.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: