На рынке появились загородные микродома площадью от 9 кв метров

Заместитель руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Илья Сауков сообщил «Известиям», что самый распространенный вариант частных микродомов, которые массово строятся в последнее время, — от 15 кв. м. При этом на загородном рынке можно встретить дома для круглогодичного проживания и площадью от 9 кв. метров.

— Как правило, это дома с панорамным остеклением, нередко антресольного типа. Часто их приобретают как временное жилье до строительства полноценного дома в будущем, — уточнил Илья Сауков.

По мнению генерального директора «Лаборатории цифровизации жилья» Кирилла Захарина, это альтернатива квартире в многоквартирных домах в городе, где проживает основная часть населения. В пандемию многие начали работать удаленно, и это послужило стимулом для людей жить на природе, а не в городе. А у таких домов есть и рекреационная функция: дача как место отдыха, для провождения времени на пенсии, добавил Захарин.

Однако, как отметил эксперт комиссии по вопросам ИЖС Общественного совета при Минстрое Константин Пороцкий, мнение многих о более низкой стоимости ИЖС, чем многоквартирных домов, — это заблуждение.

— Чтобы подготовить территорию и обеспечить подключение к инженерным сетям, воде, канализации, газу, электричеству, создать общее имущество (дороги, детские площадки и другое), требуются огромные затраты. Они могут достигать до 53% от стоимости квадратного метра, — подчеркнул Пороцкий.

Тем не менее, специалисты отмечают, что при строительстве малогабаритных объектов все же можно сэкономить на той же отделке, кроме того мини-дома можно сдавать в аренду.

Напомним, на сайтах недвижимости Новосибирска периодически появляется информация о продаже квартир площадью 8 кв метров в жилмассивах города. Впрочем, застройщик, комментируя это предложение, ранее заявлял, что речь идет о кладовках, которые покупатели самостоятельно переделывают в микростудии. Микроквартиры от 8,3 кв. м предлагают и в Москве. Например, на одном из сайтов по недвижимости редакция нашла объявление о таком объекте в Люблино за 1,89 млн рублей.