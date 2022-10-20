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Сбербанк приглашает сибиряков на Демодень молодежных акселераторов

  • 20/10/2022, 14:26
21 октября в Новосибирске состоится Демодень акселерационных программ по развитию предпринимательских талантов среди школьников — SberZ — и среди студентов, аспирантов и научных сотрудников — SberStudent. 15 лучших молодёжных команд представят свои стартапы экспертному жюри, в состав которого вошли представители органов власти сибирских регионов, руководители вузов и инвесторы.

С 2019 года Сбер проводит две уникальные образовательные программы, которые помогают молодым людям освоить навык предпринимательства. За все время работы вновости сегодня акселераторах Сбера уже приняли участие больше 80 тысяч человек. Участники знакомятся с новейшими технологиями и создают на их основе собственные проекты. Студенты и школьники могут получить знания и сразу на практике применить их в собственном стартап-проекте.

В этом году в отборочных этапах акселераторов приняло участие более 6000 человек из регионов Сибири, и только 30 лучших дошли до этапа презентации своих идей представителям власти и бизнеса.

Во рамках Демодня свои проекты представят молодежные команды из Барнаула, Кемерова, Красноярска, Новосибирска, Омска и Томска. Кто-то из них станет участником федерального Демодня акселераторов в Москве, который состоится в ноябре.

Демо-день пройдет в пятницу, 21 октября, начало в 12:00. Онлайн-трансляция мероприятия пройдет в сообществе «Поколение Tech» Вконтакте, чтобы ее посмотреть пройдите по ссылке.

SberZ — федеральная акселерационная программа для школьников 8‒11-х классов, направленная на развитие предпринимательских навыков. Ученики получают профильные знания и создают стартап-проекты под руководством наставников.

SberStudent — общероссийский акселератор для студентов, аспирантов и научных сотрудников, организованный Сбером в сотрудничестве со Стэнфордским центром профессионального развития. Участники проходят онлайн-курсы по технологическому предпринимательству от Stanford Online, а затем создают собственные стартапы.

Фото Сибирский банк ПАО Сбербанк

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : Сбер образовательные программы


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