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Забайкальскому зерновому терминалу «дали добро» на экспорт продукции в Китай

  • 20/10/2022, 13:59
экспорт в Китай
Терминал проходил аккредитацию Россельхознадзора совместно с специализированными лабораториями при Главном таможенном управлении КНР.

Забайкальский зерновой терминал получил официальное разрешение Главного таможенного управления Китайской народной республики на хранение и перевалку зерновой продукции, предназначенной для экспорта на китайский рынок. Как отмечают в производственно-экспортной компании «ЭПТ», данное событие является знаковым в укреплении торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем.

КНР предъявляет высокие инспекционные и карантинные требования к предприятиям, заинтересованным в экспорте сельхозпродукции на свою территорию. Аккредитацию получают только предприятия, успешно прошедшие комплекс контрольных и профилактических мероприятий, проводимых Россельхознадзором и специализированными лабораториями при непосредственном контроле представителей Главного таможенного управления КНР.

— Высокие стандарты в вопросах прослеживаемости, биобезопасности и управления качеством, обеспеченные на Забайкальском зерновом терминале, полностью соответствуют всем требованиям, что позволило терминалу получить аккредитацию Главного таможенного управления КНР на перевалку и кратковременное хранение экспортных сельскохозяйственных культур, — сообщает пресс-служба производственно-экспортной компании «ЭПТ» (входит в группу компаний «Новый Сухопутный Зерновой Коридор»).

Зерновой элеватор

В Каргате построят линейный терминал-элеватор за 5 млрд рублей

Напомним, в Каргатском районе Новосибирской области построят зерновой элеватор в рамках зернового коридора с оборотом 500 тыс. тонн в год и мощностью единовременного хранения 200 тыс тонн. Соглашение о реализации этого проекта в рамках Восточного экономического форума подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, генеральный директор компании «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» (НСЗК) Сергей Пушкин и генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов в рамках Восточном экономическом форуме. Объем инвестиций составляет почти 5 млрд рублей. В ходе реализации будет создано 120 рабочих мест.

В зерной коридор также вошел Красноярск.

Первый в мире зерновой железнодорожный кородор  — проект международного значения и ключевой элемент программы «Новый Сухопутный Зерновой Коридор», заключающейся в стимулировании производства сельскохозяйственной продукции на территории Урала, Сибири и Дальнего востока. Данный объект, рассчитанный на производительность до 8 млн. тонн в год, позволит обеспечить выгодный и короткий маршрут экспорта зерновой продукции с данных территорий в Китай за счет решения технической проблемы разноколейности железнодорожных путей двух стран, сократив время доставки с трех месяцев (морского пути) до двух недель. Проект призван способствовать реализации продукции отечественных сельхозпроизводителей в условиях экспортных санкционных ограничений. Забайкальский зерновой терминал позволяет перенаправить производственные объемы на альтернативный и значительный по объему рынок КНР.

 

Ранее редакция сообщала, что из-за большого урожая в нынешнем сезоне, санкций и проблем с логистикой цены на зерно в Сибири резко упали

Фото предоставлено производственно-экспортной компанией «ЭПТ»

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Рубрики : Бизнес Агропром ВЭД

Регионы: Сибирь Россия Китай Забайкалье

Теги : экспорт в Китай санкции Зерновой терминал


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