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Сбербанк сделал доступными для незрячих «Ёлки Последние».

  • 13/12/2018, 13:25

Сбербанк обеспечит фильм «Ёлки Последние» тифлокомментариями, которые сделают знаменитую новогоднюю комедию доступной для незрячих и слабовидящих людей.

Сбербанк по традиции выступает генеральным партнером популярной кинофраншизы, которая привлекает внимание более 70 миллионов россиян и за последние годы стала неотъемлемым атрибутом зимних праздников, сообщили в пресс-службе кредитной организации.Чтобы сделать заключительную часть альманаха максимально доступной для всех категорий зрителей Сбербанк обеспечит фильм «Ёлки Последние» тифлокомментариями, которые будут доступны в мобильном приложении «Искусство.Вслух».

Показы для незрячих и слабовидящих стартуют во всех кинотеатрах страны с 27 декабря 2018 года.

— Новый год — это праздник, когда люди традиционно ждут чуда. Наш проект позволяет совершить если не чудо, то хотя бы открыть новые возможности для некоторых людей. Для нас партнерство с кинолентой «Ёлки Последние» — это возможность подарить жителям России праздничное настроение, а также важный шаг в развитии инклюзивной культуры и общества равных возможностей, — отметили в ПАО Сбербанк.

На протяжении недели в 10 городах России пройдут предпремьерные показы новогодней комедии «Ёлки Последние». В Новосибирске увидеть фильм до премьеры можно уже завтра, 14 декабря, в кинотеатре «Победа». Кинотеатр преобразится и вы попадете в новогоднюю сказку. До начала фильма запланированы праздничные активности в фойе и встреча с киноактёром Даниилом Вахрушевым. Сбор гостей в 18:40. Время программы вместе с показом с 19:00 до 22:00.

«Искусство.вслух» — это мобильное приложение с тифлокомментариями для незрячих и слабовидящих людей. Оно помогает интегрировать незрячих и слабовидящих людей, которых в России более 1 миллиона человек, в культурную жизнь. Сделать доступными незрячим объекты киноиндустрии – это новый и важный шаг в развитии инклюзивного общества в России. Приложение, доступное на устройствах, использующих операционную систему Android, после запуска синхронизируется с происходящем на телеэкране и озвучивает важные для восприятия действия сцены, описывая происходящее на экране. Сбербанк намерен развивать приложение, увеличивая количество доступных фильмов, сериалов и спектаклей и расширять партнёрство, на текущий момент контент (сериалы для тифлокомментирования) предоставляет канал ТНТ.​

Напомним, что идея создания приложения появилась в 2017 года при подготовке к театральному фестивалю «Золотая маска». В создании приложения участвовали профессиональные тифлокомментаторы, которые заранее просматривали спектакли и готовили специальную целевую информацию.

Фото: ПАО Сбербанк

Возрастные ограничения: 6+

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