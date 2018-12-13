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Новая линия по производству вакцины против гепатита А открылась в наукограде Кольцово

Общий объём инвестиций в создание производственных линий составил более 600 млн рублей.
  • 13/12/2018, 13:30
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Научно-производственное предприятие «Вектор-БиАльгам» запустило новую линию по производству вакцины против гепатита А. Этот проект является частью флагманского проекта программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года и направлен на разработку и производство лекарств для обеспечения национальной безопасности и импортозамещения, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что новая линия позволит предприятию не только многократно увеличить объёмы производства, но и выпускать препараты в современной удобной форме – шприц-дозах. «Вектор-БиАльгам» входит в четвёрку ведущих предприятий мира по выпуску вакцины против гепатита А.

— Отрадно, что совместными усилиями «Вектора», правительства Новосибирской области и администрации наукограда Кольцово, при поддержке банков состоялся этот проект. Благодаря вашему предприятию Россия — в избранном клубе производителей вакцины против гепатита. Открытая линия уникальна ещё и тем, что она сегодня – самая современная в Европе, — отметил губернатор области Андрей Травников.

«Вектор-БиАльгам» осваивает западные рынки через румынского партнера

Напомним, проект нового участка был одобрен Советом по инвестициям Новосибирской области и получил государственную поддержку в размере 52,1 млн рублей. Общий объём инвестиций в создание производственных линий составил более 600 млн рублей. Объём производства вакцины с введением новой линии возрастёт в 10 раз по сравнению с текущими показателями. На предприятии создано 55 новых рабочих мест. Срок окупаемости новой линии – 1 год. Помимо выпуска препаратов в современной форме шприц-доз, предприятие будет выпускать вакцину в ампулах и флаконах. По словам генерального директора АО «Вектор-БиАльгам» Леонида Никулина, в ближайшее время «Вектор-БиАльгам» готов начать выпуск линейки препаратов против онкологических заболеваний, а также противотифозные, противогриппозные, иммуноглобулиновые и другие вакцины.

АО «Вектор-БиАльгам» выпускает вакцину гепатита А, пробиотические препараты и продукты функционального питания, биомассу и лизаты пробиотических бактерий для B2B рынка, кисломолочную продукцию.

Предприятие сертифицировано по системе GMP (производство вакцины гепатита А), НАССР (производство БАДов и кисломолочной продукции). Имеет все необходимые сертификаты и разрешения для производства лекарственных средств, БАДов и пищевой продукции. «Вектор-БиАльгам» осуществляет поставки по всей территории России и экспорт в страны СНГ. Основными заказчиками АО «Вектор-БиАльгам» по поставке иммунобиологических препаратов являются коммерческие фармацевтические организации. Предприятие обеспечивает государственные заказы департаментов министерств здравоохранения субъектов Российской Федерации, правоохранительных и силовых структур России; БАДов и кисломолочной продукции – фармацевтические организации, аптечные и торговые сети России.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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