«СберСтрахование жизни» в честь 180-летия Сбера наградил жительницу Новосибирска за заботу о будущем детей

Такой подход позволяет преумножать капитал и быть уверенным в завтрашнем дне благодаря страховой защите взрослого и ребёнка. В 2021 году жители Новосибирска и Новосибирской области стали копить с помощью НСЖ от «СберСтрахование жизни» на 12% чаще.

В январе-сентябре 2021 года новосибирцы оформили свыше 1,13 тыс. договоров накопительного страхования жизни. В среднем жители этого региона копят при помощи этого инструмента более 1 млн рублей. Каждый четвёртый сберегатель выбирает долгосрочные стратегии и планирует формировать капитал в течение 11 лет и более. В 2021 году треть (29%) держателей полисов НСЖ от «СберСтрахование жизни» моложе 45 лет. 24% договоров пришлось на клиентов в возрасте 56-64 лет.

Самой популярной программой накопительного страхования жизни в Новосибирской области стала «Билет в будущее» — на нее пришлось 47% от общего числа договоров, заключенных с начала года. Полис позволяет сформировать капитал для оплаты образования или передачи по наследству, пользоваться страховой защитой взрослому и ребёнку, а также использовать сервис по подбору образовательных услуг. Почти половина (43%) держателей таких полисов моложе 45 лет, в 54% случаев — мужчины.

Председатель Сибирского банка СберБанка Татьяна Галкина: