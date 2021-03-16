Счетная палата выявила недостатки в работе российских технопарков

Проблемы в регулировании и серьезные недостатки системы мониторинга и контроля не позволяют в полной мере оценить работу такого инструмента развития промышленности как индустриальные парки и технопарки. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам проведенной по поручению президента проверки. В мероприятии приняли участие контрольно-счетные органы Московской, Новосибирской, Калужской, Кемеровской, Самарской и Пензенской областей.

— Актуальность проверки обусловлена тем, что по состоянию на 1 января 2020 года на территории 58 регионов создано или запланировано к созданию 310 промышленных парков, на территории 24 регионов — 97 технопарков. Их господдержка осуществляется как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях. Начиная с 2007 года, расходы Минпромторга, Минэкономразвития и Минцифры составили порядка 41,7 млрд рублей. В целом поддержка оказана более 100 паркам и технопаркам, расположенным в 48 регионах, — сообщил на коллегии по итогам проверки аудитор Андрей Перчян.

В частности, проверка показала, что требования к паркам и технопаркам предусмотрены различными нормативными правовыми актами, а к резидентам — и вовсе не унифицированы. Также требует уточнения статус технопарков, в том числе в сфере высоких технологий. В некоторых случаях не определен даже тип создаваемого парка. В результате господдержка парков и технопарков осуществляется без подтверждения их соответствия установленным правительством требованиям. Это относится и к предоставляемым резидентам парков и технопарков налоговым льготам.

Аудиторы подчеркнули, что на низком уровне организовано взаимодействие между федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также заинтересованными организациями. Это, а также отсутствие органа, отвечающего за координацию мер поддержки, привело к тому, что Минпромторг оказал повторную господдержку паркам, которые ранее уже получили ее от Минэкономразвития.

Еще один неурегулированный вопрос — мониторинг деятельности парков и технопарков. Созданная как инструмент мониторинга ГИСИП содержит неполные и неактуальные данные. На региональном уровне в большинстве субъектов РФ мониторинг также не осуществляется.

В этой связи Счетная палата считает важным определить орган исполнительной власти, который будет отвечать за координацию мер господдержки, мониторинг и оценку деятельности парков. В качестве кандидата на эту роль СП предлагает Минпромторг, который занимается развитием индустриальных парков и промтехнопарков.

Проверка также показала, что средства господдержки в отдельных случаях использовались с нарушениями и недостатками. Например, выявлены риски необоснованного предоставления иных межбюджетных трансфертов.

По словам председателя КСП Новосибирской области Елены Гончаровой, палата провела целый ряд контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по этой тематике. В 2020 году соответствующее мероприятие впервые было проведено совместно со Счетной палатой Российской Федерации.

— На начальном этапе развития парков основные проблемы были связаны с созданием соответствующей инфраструктуры. Так, длительное время не решались вопросы с завершением строительства подстанции «Академическая». Затем основной задачей стало привлечение резидентов и получение бюджетного эффекта от реализации проектов. Сохраняется проблема с эффективностью использования зданий Научно-технологического парка «Новосибирск», переданных в областную собственность в 2018 году, — отметила Елена Гончарова.

Тем не менее, по ее словам, даже в неблагоприятном 2020 году парковые проекты показали хорошие результаты.