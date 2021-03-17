Через две недели в школах Новосибирска начнется ажиотаж

— В 2021-2022 году прием детей в общеобразовательные учреждения будет осуществляться с 1 апреля. Это определено приказом Министерства просвещения России от 2 сентября 2020 года, при этом сам алгоритм подачи заявления не меняется, — сообщил на брифинге начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев. — Завершится прием 30 июня. Зачисление детей произойдет в течение нескольких рабочих дней.

Заявление о приеме и другие документы подаются одним из следующих способов:

— лично в общеобразовательную организацию;

— через операторов почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении;

— по электронной почте общеобразовательной организации;

— с использованием сервисов региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

По прогнозам департамента образования, с 1 сентября за парты школ города сядут более 22 тысяч учеников первых классов. По-прежнему большинство школ Новосибирска будет работать в две смены. Сегодня школы готовятся к приему заявлений, прогнозируя наплыв родителей. В приоритете соблюдение прав братьев и сестер на посещение одного образовательного учреждения. Напомним, в предыдущие годы нередко встречались ситуации, когда родители дежурили около школы сутки, а то и более, чтобы записать ребенка в первый класс.

— Братья и сестры наших уже обучающихся в учреждениях детей пользуются льготами, которые не закреплены федеральным законодательством. Школа имеет право сама устанавливать правила приема учащихся внутренними локально-нормативными актами. Даже если ученики прописаны по другому адресу, они должны проживать в одной семье. Отказать могут только в том случае, если нет свободных мест в учреждениях, — пояснила Татьяна Горбачева, директор МБОУ лицея № 159.

В 2021 году в городе продолжится строительство школ. Предполагается, что в 2021 году откроется школа №219 на улице Немыткина (микрорайон «Родники»), гимназия № 3 в Советском районе и школа № 220 на улице Большевистской (микрорайон «Европейский берег»).

С 1 марта в городе также началось комплектование дошкольных образовательных учреждений. В июне из детсадов выйдут 19 тысяч детей. Планируемый набор — 23 тысячи мест, в том числе в десяти новых детсадах.

— На сегодняшний день на территории Новосибирска строятся еще два объекта на 530 мест: это детские сады в Октябрьском и в Кировском районе. Конечно, у нас идет перепрофилирование групп примерно на 1582 места. Все это в совокупности даст нам возможность распределить в дошкольные учреждения более 23 тысяч детей. Это больше, чем в предыдущие годы. Пока в очереди в дошкольные учреждения в городе находятся более 36 тысяч детей в возрасте до 7 лет, — рассказал Рамиль Ахметгареев.

По данным сайта мэрии города Новосибирска, на территории города расположены 216 школ и 244 детских сада.