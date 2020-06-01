Сегодня начинаются выплаты мер соцподдержки семьям с детьми и безработным

1 июня в рамках поручения Президента России начинаются выплаты гражданам в качестве мер соцподдержки, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Я поручал немедленно приступить к реализации всех необходимых мероприятий для того, чтобы инициативы главы государства реализовать не просто своевременно, но и наиболее удобно и просто для жителей нашего региона. Работа очень масштабная, при том, что из более чем 400 тысяч потенциальных получателей средств поддержки многие не то что никогда не обращались с какими-то вопросами в органы соцзащиты, но даже не пользовались государственными или муниципальными услугами в электронном виде, не были зарегистрированы на портале Госуслуги. И эти задачи попутно приходится решать. Сегодня, 1 июня, начинаются выплаты основным категориям граждан, нуждающимся в помощи. Президент сказал, что будет считать поручение исполненным только тогда, когда конкретные люди получат денежные средства на свои счета. Предлагаю организовать выборочную обратную связь с гражданами, — поручил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Отмечается, что в Новосибирской области сейчас реализуют 5 инициатив президента России, принята необходимая нормативная правовая база, идёт активная фаза предоставления выплат гражданам.

В течение апреля и мая более 40 тысяч семей реализовали своё право на ежемесячные выплаты. Продолжается приём заявлений о предоставлении ежемесячной и единовременной выплат. На приём в клиентские службы с 22 мая по 5 июня предварительно записано 10897 человек.

Для получения вышеназванных выплат необходимо обязательное наличие СНИЛС у заявителя и детей, в отношении которых подаётся заявление. После регистрации заявления на федеральном уровне автоматически осуществляется проверка сведений, указанных в нём, по данным, имеющимся в информационной системе ПФР.

В Новосибирской области реализуются и меры поддержки граждан, которые остались без работы.

Кроме того, в целях дополнительной поддержки семей изменён механизм расчёта среднедушевого дохода и для оценки нуждаемости при назначении мер социальной поддержки. Если раньше учитывались доходы всех членов семьи, то до конца 2020 года доходы от трудовой деятельности граждан за прошлый период, учитываемый при расчёте дохода семьи, в случае, если граждане в установленном порядке признаны безработными, при расчёте среднедушевого дохода учитываться не будут.

Также в нашем регионе осуществляются меры по беззаявительному продлению ряда выплат. Если окончание предыдущего выплатного периода у жителей области придётся на период с 1 апреля по 1 октября 2020 года, то автоматически, без представления подтверждающих документов, будут продлены сроки в соответствии с принятыми нормативными документами правительства Новосибирской области и Российской Федерации. Количество получателей, которым за апрель и май произведено продление выплат по указанным мерам, составляет около 22 000 человек (всего получателей данных выплат в регионе – 102 866 человек).

Продлеваются автоматически, без представления подтверждающих документов: ежемесячное пособие на ребёнка; ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, на третьего и последующих детей из числа многодетных семей; ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка; субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области