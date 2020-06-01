НГТУ НЭТИ откроет студенческий технопарк

Новосибирский государственный технический университет НЭТИ получает в оперативное управление корпуса Сибирского политехнического колледжа (СПК), бывшего филиала «Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», сообщили в пресс-службе университета.

Отмечается, что распоряжением Министерства науки и высшего образования РФ от 22 мая 2020 года, в управление НГТУ НЭТИ перейдут учебные и хозяйственные помещения колледжа по адресам Б.Хмельницкого, 7 и 9 общей площадью около 18 тыс. кв.м.

— Изъять из оперативного управления федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» объекты недвижимого имущества и особо ценное движимое имущество. <…> Закрепить право на оперативное управление за федеральным государственным бюджетным учреждением высшего образования «Новосибирский государственный технический университет, — говорится в документе.

В НГТУ НЭТИ напомнили, что вопрос о передаче колледжа крупнейшему техническому университету Сибири рассматривался с 2017 года, когда в СМИ появилась информация о возможном закрытии учебного заведения. Тогда депутат новосибирского Горсовета Дмитрий Прибаловец направил запрос в Минобрнауки РФ с просьбой рассмотреть возможность передачи колледжа НГТУ НЭТИ. Депутат опасался, что колледж может быть закрыт, а земля продана под жилую застройку, он стремился сохранить общественное назначение зданий и территории колледжа на улице Богдана Хмельницкого.

— Корпуса колледжа сохранят свое учебное назначение, они будут и дальше использоваться для преподавания политехнических дисциплин. Кроме того, здесь планируется открыть технопарк, в котором студенты смогут создавать опытные образцы своих разработок. Общежитие колледжа также будет использовано по прямому назначению, для проживания иногородних и иностранных студентов, — говорит ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев. Ректор отметил, что корпуса колледжа в хорошем техническом состоянии, однако занятия в них смогут начаться только после того, как НГТУ НЭТИ проведет лицензирование этих помещений. Всем студентам СПК будет предложено перейти в НГТУ НЭТИ, они также могут перейти на обучение в любой другой колледж, где есть соответствующие специальности.

Сибирский политехнический колледж был образован в 1953 году. В 2009 году колледж реорганизован путем присоединения к МИФИ в качестве филиала. Сибирский политехнический колледж готовит специалистов со средним профессиональным образованием для Новосибирского завода химконцентратов и других предприятий города.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ