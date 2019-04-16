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Сегодня в Новосибирской области стартовал сезон весенней охоты

Отстреливать можно только самцов пернатых.
  • 16/04/2019, 11:41
Сезон весенней охоты

С 16 апреля разрешена охота на селезней уток, гусей белолобых, вальдшнепа, самцов глухаря и самцов тетерева обыкновенного в охотничьих угодьях Новосибирской области. Отстреливать можно только самцов пернатых – региональным минприроды уже выдано более 4 тысяч разрешений, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сезон весенней охоты в Новосибирской области в этом году открыт с 16 по 25 апреля включительно на южных территориях – в Баганском, Барабинском, Доволенском, Здвинском, Карасукском, Кочковском, Краснозерском, Купинском, Ордынском, Сузунском, Черепановском, Чистоозерном районах, рассказали в региональном минприроды.

С 21 по 30 апреля включительно открытие весеннего сезона охоты состоится на северных территориях: Болотнинский, Венгеровский, Искитимский, Каргатский, Колыванский, Коченевский, Куйбышевский, Кыштовский, Маслянинский, Мошковский, Новосибирский, Северный, Татарский, Тогучинский, Убинский, Усть-Таркский, Чановский, Чулымский районы.

По словам министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрея Даниленко, разрешено отстреливать только самцов, причем для каждого вида существуют свои особенности. Например, правилами охоты установлено, что добыча глухарей и тетеревов разрешается только во время тока, а вальдшнепа – на вечерней тяге. При охоте на селезней уток запрещена охота с использованием плавательных средств. Также запрещена охота с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания раненой пернатой дичи и подачи добытой дичи.

Отмечается, что охота на гуся серого в весенний период на территории области запрещена. Также запрещена охота на самок глухаря обыкновенного, веретенника (большого, малого), кроншнепа среднего.

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в период весенней охоты 2019 года в общедоступных охотничьих угодьях Новосибирской области началась со 2 апреля и продлится до окончания сезона. Региональным минприроды уже выдано 4118 разрешений.

Добыча вальдшнепов, селезней, гусей, самцов глухаря и тетерева в весенний период разрешена только с применением охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.

Запреты на проведение спортивной любительской охоты в весенний период на пернатую дичь введены в зонах охраны охотничьих ресурсов на территории следующих районов Новосибирской области: Венгеровский, Куйбышевский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Северный, Сузунский, Убинский и Черепановский.

Фото: pixabay.com, автор- Capri23auto

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