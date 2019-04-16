ТОР «Горный» создана в Новосибирской области

В Новосибирской области на территории муниципального образования – рабочего посёлка Горный Тогучинского района создана новая территория опережающего социально-экономического развития «Горный» (ТОР «Горный»). Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года №429 подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что создание ТОР «Горный» будет способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.

Постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития «Горный» подготовлено Минэкономразвития России в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».

Определены границы ТОР «Горный», виды экономической деятельности, при которых на территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных вложений резидентов.

В настоящее время правительством Новосибирской области подписаны рамочные соглашения с инвесторами о реализации четырёх инвестиционных проектов. В рамках этих проектов планируется создание предприятия угледобывающей промышленности, организация производства легковесного теплоизоляционного строительного материала, строительство завода по утилизации нефтешламов.

Создание ТОР «Горный» позволит к 2028 году диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия – Горновского завода спецжелезобетона – филиала АО «БетЭлТранс», повысить инвестиционную привлекательность города, создать более 650 постоянных рабочих мест, привлечь 3,5 млрд рублей инвестиций.

Фото: с сайта poselok.gorniy.net