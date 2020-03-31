Сегодня выписываются из больницы две пациентки с COVID-19

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции по состоянию на 21.00 30 марта в Новосибирской области у двух пациенток с COVID-19 контрольные пробы отрицательные. Сегодня их выпишут из инфекционной больницы. Это женщины, вернувшиеся в середине марта из Франции и Италии, сообщили в пресс-службе штаба.

Отмечается, что девятого пациента c подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», который отказывался ложиться в больницу, госпитализировали по постановлению суда.

В штабе рассказали, что под медицинским наблюдением находятся 6 397 жителей области. Они недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными. У этих людей нет симптомов ОРВИ. Снято с наблюдения в настоящий момент 1 996 человек.

— В Новосибирской области начали привлекать к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению должностного лица тех, кто нарушает режим самоизоляции. Сотрудники полиции составляют на них протоколы и направляют в суд, — подчеркнули в штабе.

За прошедшие сутки ОРВИ и гриппом в регионе заболели 2 043 человека. Госпитализировано из них — 37 человек.

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