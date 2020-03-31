Канун апреля-2020 в памяти новосибирского бизнес-сообщества останется самой фантасмагорической порой, вне зависимости от того, когда будет побежден вирус COVID-19: одни заведения уже перешли в режим вынужденного закрытия, другие же постарались максимально «отбыть номер» в выходные, до официального начала карантинной недели.

Пешеходный трафик выходных (не карантинных, а еще обычных субботы и воскресенья) на добрую половину составили праздные зеваки, вышедшие «посмотреть, что там как». Ответ они получили должной яркости: заведения общепита встречали закрытыми дверьми и предложениями обслужиться на вынос. У дверей почти каждого заведения роились курьеры с рюкзаками-коробами — желтыми и зелеными. Для «Яндекс.Еды» и «Delivery Club» уже началась самая горячая пора. В отличие от общепита, салоны красоты закрылись безальтернативно (торговля бьюти-сервисом на вынос невообразима). А самую причудливую картину представляли шопинг-моллы: галереи их были открыты для доступа, правда, любой из моллов встречал случайного гостя сумраком погасших витрин и бледным маревом технической подсветки. Считанное число работающих магазинов никакой логике не подчинялось. Например, в «Галерее Новосибирск» в эту малую обойму вошли несколько ювелирных салонов, турецкий casual store «Коttоn», магазин креативного мармелада и магазин Benetton, что весьма иронично, если вспомнить об итальянских корнях бренда (К слову, UNITED COLORS OF BENETTON в эти дни запустил мотивационную акцию «Все будет хорошо». — Ред.). В ТРЦ «Ройял Парк» доля работающих магазинов больше — около 60%. Оживленность «Ауры» чуть ниже — в пределах 50%.

Основными гостями опустевших моллов были пестрые стайки 12-16-летних школьников, неистощимо радостных и возбужденных. В этом возрасте любая внештатная ситуация — увлекательное приключение, несоотносимое с самим собой, потому в эйфории «школоты» нет, в общем-то, ничего удивительного — восторг от внезапных каникул неопределенной продолжительности для них перевешивает все неудобства и риски.

Неопределенно-будущее время — самая ходовая грамматическая форма нынешней культурной жизни: программы и арт-акции переносятся на неконкретное «когда-нибудь потом». Разумеется, в самом сложном положении оказались учреждения культуры — особенно те, чьи апрельские планы были связаны с масштабными и технически сложными премьерами. Впрочем, театры «Красный факел» и «Старый дом» совершили отчаянный премьерный порыв — успели показать свои премьеры, спорящие друг с другом по яркости образного языка. Сложись ситуация иным образом, эти премьеры были бы, наверное, главными арт-событиями апреля. Но станут событиями мая. Или июня. Но лучше бы мая, конечно.

Наш гигант, НОВАТ, пользуясь своей глубокой интеграцией в мир электронных медиа, запустил онлайн-показ своего самого зрелищного на сегодня балета — танцевальной гофмановской сказки «Коппелия». Онлайн-показ, к слову, будет идти в живом хронометраже, без монтажерского уплотнения экранного времени, а антракт посвятят экскурсии по зданию театра.

Зоопарк, хоть он и не является закрытым помещением в полном смысле этого слова, перенес на неопределенный срок свою традиционную для апреля «Декаду пожилых». Зато Аквапарк попытался «отжать календарь» по максимуму — оба предкарантинных выходных там были рабочими.

Несколько пугающую стойкость к превратностям пандемии проявили торговые центры на месте бывшей барахолки — «Восток» и «Невский». Учитывая то, что эти торговые форматы генерирую специфический, причем подчеркнуто межрегиональный трафик, «Восток» и «Невский» очень быстро получили массовую обструкцию в социальных сетях. Правда, по состоянию на утро понедельника работу не прервали.

Наконец, у карантина и пандемии даже появилась собственная fashion-конвертация: производственно-торговая компания Lautus, специализирующаяся на женской одежде, предложила своим покупательницам новинку — многоразовую защитную маску с дизайнерской интеграцией в общий ансамбль. Как эта интеграция осуществляется — показано средствами визуального мерчендайзинга на фасаде салона. И хотя со стороны маска в тон look’у сначала воспринимается просто как художественный эксперимент над манекенами, это — не оформительский изыск, а самый настоящий товар. И еще примета времени, которое нам всем точно надолго запомнится.

Точка зрения

Михаил Докукин, управляющий партнер PR-агентства Business Event, блогер:

— Меня, как представителя нанобизнеса (ИП без сотрудников), пандемия коснулась, я остался без заказов. Считаю, что все меры, которые принимаются, направлены на улучшение эпидемиологической обстановки. Да, закрытие объектов общепита и соцкультбыта неслабо ударит по бизнесу, но это вынужденная мера. До сих пор есть немало сомневающихся в целесообразности принимаемых мер. Я не сомневаюсь. Всё всерьёз, ребята. Призыв оставаться дома — вынужденная мера, и я полностью её поддерживаю и предлагаю не игнорировать. Коронавирус сокрушительно рушит планы. Он уже в моём ближайшем коммуникативном поле. Нет, я не испытываю паники в стиле «А-а-а-а, он подкрался, мы все умрём!». Я просто о том, что коронавирус — не миф. Он — факт из жизни конкретных людей, связанных со мной дружбой и общими проектами. Первый — топовый ЖЖ-блогер Михаил Нефёдов. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии в реанимации одной из московских больниц. Второй — Давид Пру, который сыграл Этьена, друга Кати в сериале «Элен и ребята». Я с ним познакомился прошлым летом в Уфе. В мае хотел свозить его на Алтай, чтобы показать цветение маральника, а после в Новосибирске сделать открытие выставки его работ (он художник и фотограф). Коронавирус порушил все планы к чертям! Границы перекрыты, у нас режим самоизоляции. Сегодня Давид написал, что у него коронавирус. Как так? Уже второй человек из моего круга общения с этим диагнозом. Пользуясь случаем, Давид желает всем беречь себя, рекомендует пить много воды, носить маску, перчатки и беречь глаза, а в случае проявления симптомов изолировать себя. Даниил Прицкау, совладелец ресторанов «Гриль и бутыль» и «New Мехiсо»: — Мы с агрегаторами, с доставкой не работали, это не совсем наш профиль. Просто прикрываем рестораны до окончания этого звездеца всеобщего. Негативные процессы мы наблюдали последние две недели. И сейчас, так сказать, в процессе поиска дна. Но ещё до административных мер рынок просел на 30-50%. Санитайзеры, разрежение посадки — это всё уже было до карантина. И негативно сработало ощущение опасности. Нынешняя ситуация — это положение двойного удара или так называемого «идеального шторма». Крупные сети уже договорились, им проще решать эти вопросы, чем малому бизнесу. Особенно тем, у кого головной офис в Москве, поближе к власти и главным ЛПР. Тем, кто меньше и дальше, труднее. Ведь у ряда рестораторов есть даже договоры, заключённые в валюте — в некоторых торговых центрах. Главный сейчас вопрос — как решить вопрос с арендой. Карантин — ситуация форс-мажорная. И московские наши коллеги просят правительство назвать вещи своими именами — назвать форс-мажором. Cо всеми проистекающими из этой констатации управленческими мерами.

Фото: гл-автора, другие со страниц спикеров в Facebook