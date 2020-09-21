«Семейная ипотека» Банка «Левобережный» – в лидерах рейтинга ипотечных программ

Банк «Левобережный» (ПАО) занял 8-е место из 25, обогнав федеральные банки.

Всего сервис проанализировал топ-100 банков России по объемам кредитования физических лиц. Из них было выбрано 25, предложения которых оказались наиболее выгодными. При построении рейтинга учитывалась процентная ставка, размер ежемесячного платежа, надежность банка и ряд других факторов – сумма и срок кредитования, условия досрочного погашения, скидки для некоторых категорий заемщиков и т.д.

«Выберу.ру» отметил значимый вклад Банка «Левобережный» в развитие услуг и финансовых онлайн-сервисов для российских потребителей. По программе Банка «Семейная ипотека» можно приобрести готовое или строящееся жилье как у застройщика, так и у другого юридического лица (например, инвестора). Семьи с двумя или больше детьми могут также оформить кредит на рефинансирование ипотеки по ставке от 4,9% годовых. Сумма кредита – от 500 тысяч рублей до 6 млн рублей, срок – от 3 до 30 лет.

В августе ипотечный рынок, по мнению аналитиков «Выберу.ру», восстановился благодаря господдержке и высокому спросу на новое жилье: потенциальные заемщики сделали почти 5 млн онлайн-запросов за месяц.

«Выберу.ру» является одним из крупнейших независимых агрегаторов банковских, страховых и финансовых продуктов. Лауреат «Премии Рунета-2017», входит в список социально значимых ресурсов Минкомсвязи РФ.

Фото предоставлено пресс-службой банка