Компания «АльянсТрансТорг» отправила первый контейнерный поезд из г. Кемерово в Китай

18 сентября в г. Кемерово состоялась торжественная отправка первого контейнерного поезда со станции Кемерово-Сортировочное в Китай. Пилотный проект был реализован компанией «АльянсТрансТорг» совместно с российским партнером ПАО «Трансконтейнер», при поддержке ОАО «РЖД» и АО «KTZ Express», сообщили в пресс-службе компании.

Контейнерный поезд следует по маршруту: г. Кемерово (станция Кемерово-Сортировочное)- транзит через Казахстан (пограничный переход Достык) — Китай (станция Алашанькоу) за 3 суток. Далее поезд отправляется по Китаю в г. Чэнду (станция Туанзецунь). В составе поезда 51 40-футовый контейнер.

— Правительство Кузбасса поддерживает данный проект. Отправка контейнерных поездов со станции Кемерово-Сортировочное будет способствовать развитию лесопромышленного комплекса и других отраслей экономики региона, — отметил заместитель министра транспорта Кемеровской области Дмитрий Антипов.

По словам учредителя компании «АльянсТрансТорг» Александра Ушакова, продукция предприятий промышленности Кузбасского региона весьма востребованы на азиатском рынке и на территории России. И в ближайшем будущем планируется отправить четыре поезда на экспорт с различными грузами (рапсовое масло, продукцию химической промышленности, муку и другие грузы).

Фото предоставлено пресс-службой компании