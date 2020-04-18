Серебряные цепочки — не только красивый, но и практичный аксессуар

Модели, выполненные из серебра, пользуются спросом среди подростков и молодых людей, за счет доступной стоимости и простоты дизайна. Серебро является хоть и недорогим, но прочным материалом, устойчивым ко многим внешним раздражителям, он крайне редко вызывает аллергическую реакцию на коже своего обладателя и не содержит в своем составе каких-либо химических веществ.

Разнообразие моделей и особенности их выбора

Серебряные цепочки — это весьма прочные и износостойкие украшения, их используют в повседневной носке те люди, которые ведут активный образ жизни. Их дизайн позволяет задействовать подобные аксессуары в утонченных, в том числе и свадебных образах, подчеркивая тонкий вкус невесты и величие жениха. Полагаясь на рекомендации Злато, выбор серебряных цепочек становится быстрым, удобным, а главное оправданным. Среди всего изобилия моделей стоит отметить самые яркие и практичные варианты, а именно:

черненые модели удачно подчеркнут силу характера мужчины, заявив о его статусе;

родированные цепочки — лучший вариант для юных леди и девушек, имеющих строгий, скромный вкус;

вариант для юных леди и девушек, имеющих строгий, скромный вкус; массивные модели подойдут для любителей ярких образов.

Для того, чтобы выбрать практичную серебряную цепочку, необходимо принять во внимание и множество других факторов, включающих в себя длину, ширину изделия, вид плетения, а также механизм застегивания. Достаточно важно, дабы застежка была не только прочной, но и удобной в использовании. Данные критерии не влияют на размер цены, однако они отображаются на качестве цепочки.

Немаловажную роль играет и возраст владельца, ведь детям стоит присмотреть коротенькие модели с плотным плетением, а пожилым людям лучше всего купить длинные цепочки. К числу востребованных моделей относятся и позолоченные варианты. Цена на них выше, чем на серебряные, но и значительно ниже полностью золотых. Однако, по своим техническим характеристикам они не уступают ни тем, ни другим. Золотое напыление держится на протяжении многих лет, оно противостоит влиянию солнца, влаги, но при сильном трении существует вероятность потери первозданного вида. В таком случае рекомендуется выполнить повторное напыление или же вовсе смыть его и довольствоваться чистым серебряным аксессуаром.

Рекомендации экспертов Zlato помогут выбрать качественную серебряную цепь по доступной цене с учетом всех пожеланий будущего обладателя. Вот только убедиться в легкости и удобстве изделия покупатель сможет уже при эксплуатации, поэтому перед приобретением необходимо сравнить несколько моделей, путем примерки.