Прокуратура пресекла распространение недостоверных сведений о ситуации с коронавирусной инфекцией

В ходе мониторинга сети «Интернет» прокуратура области выявила факты размещения недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Так, в социальной сети «ВКонтакте» выявлена видеозапись под названием «Обзор событий на 31 марта 2020 года. Злата Александровна Носова», автор которой сообщает, что «коронавирусная инфекция не опасна, поскольку является прикрытием масштабного глобального экономического кризиса, в апреле-мае 2020 года следует ожидать сокращения зарплат «бюджетников» вдвое, нельзя допустить вакцинацию от коронавируса, поскольку именно вакцина приведет к смерти взрослых и детей». Эта же видеозапись размещена еще на 6 интернет-ресурсах.

Кроме того, на 5 интернет-сайтах выявлена видеозапись «Обзор событий на 17 марта 2020 года», где тот же автор сообщает, что «в ближайшее время будут отменены наличные денежные средства и банки перестанут их выдавать». Гражданам рекомендуется «переводить денежные средства в другие материальные ценности, прежде всего в товары «жизнеобеспечения», поскольку остальные утратят ценность».

— Таким образом, в вышеуказанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозы массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, а также причинения вреда жизни и здоровью граждан и их имуществу, — говорится в сообщении.

Рассмотрев материалы прокуратуры Новосибирской области, Генеральная прокуратура Российской Федерации на основании ч. 1 ст. 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» обратилась в Роскомнадзор с требованиями принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.

Фото: pixabay.com, автор- TheDigitalWay