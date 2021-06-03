Сергей Меняйло не забывает о Сибири

— У нас уже есть история сотрудничества с Республикой Северная Осетия – Алания, есть общая память о подвиге новосибирца, уроженца Венгеровского района Петра Барбашова, она увековечена в мемориале «Барбашово поле» под Владикавказом, — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Наши регионы далеки друг от друга только географически. За четыре с половиной года (на посту полномочного представителя президента РФ в СФО) сибирские регионы тоже стали для меня не чужими. К тому же нам есть, что друг у друга перенять. Новосибирская область – высоконаучный регион с качественным образованием. Для того, чтобы не изобретать велосипед, нужно брать самое хорошее и применять к себе, — отметил врио главы Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.

Участники подписания сообщили, что сразу же после форума начнется работа по обмену опытом: будут запланированы визиты в наш регион официальной делегации Республики Северная Осетия – Алания, и ответный — новосибирской делегации в Республику.

— Нужно показать Новосибирскую область, показать, что такое Академпарк, что такое институты СО РАН. Мои подчиненные уже приезжали в новосибирскую физматшколу перенимать опыт. У нас есть физико-математический лицей, уровень которого мы намерены повышать, — сказал врио главы Республики.

Завтра, 4 июня, в Новосибирской области стартует первый турнир по греко-римской борьбе в память о подвиге Героя Советского Союза Петра Барбашова.

Почётными гостями состязаний станут руководители Новосибирской области и Республики Северная Осетия – Алания, известные и титулованные борцы классического стиля, завоевавшие золото на чемпионатах страны, Европы, мира и Олимпийских играх.

В составе делегации Республики Северная Осетия – Алания в Новосибирск приедут представители администрации Беслана. В рамках турнира планируется подписание соглашения об установлении побратимских связей города Беслана и города Обь.