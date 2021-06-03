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Русагромаркет — сельскохозяйственный хаб федерального значения

  • 03/06/2021, 18:59
Русагромаркет - это сеть оптово-распределительных центров, которая помогает соединить производителей сельскохозяйственной продукции и их потребителей.

Свежие продукты, например, мясо или овощи, не сразу попадают на прилавки — доработка, упаковка и логистика занимают некоторое время. На обычных складах около 30 процентов продуктов портится так и не дойдя до покупателя. В центрах сети Русагромаркет используются самые современные технологии хранения и подготовки товаров к реализации. Свежие продукты хранятся в мультитемпературных терминалах, для замороженных есть холодильные и морозильные установки с необходимыми характеристиками. Овощи и фрукты здесь можно полностью подготовить к продаже — помыть, почистить, откалибровать, наклеить стикеры и упаковать, мясо — заморозить или закоптить, разделать и нарезать. В каждом ОРЦ работает фитосанитарный и ветеринарный контроль, так что необходимые документы можно получить быстро и без издержек логистики.

Все услуги доступны как крупным производителям и поставщикам, так и мелким фермерам, которые хотят сохранить свои продукты и быстро найти покупателей. С Русагромаркетом работают крупные торговые сети, рестораны, отели, предприятия по организации питания в школах и больницах. Часто из-за небольших объемов продаж мелкие поставщики не могут выйти на этот рынок. В ОРЦ их товары становятся заметными, есть шанс вырасти из регионального поставщика в производителя федерального уровня.

У покупателей и поставщиков есть доступ к электронной площадке Русагромаркета — можно находить товары и формировать заказы по всей России. Для тех покупателей, кто хочет лично удостовериться в качестве товара, есть торговые павильоны в самом центре.

В ОРЦ ежедневно работают тысячи людей, для их комфорта построена четкая и удобная инфраструктура: гостиницы, кафе, cтанции техобслуживания, АЗС, банкоматы. Один центр — это приблизительно 900 новых рабочих мест для региональной экономики. Русагромаркет связывает не только производителей и покупателей свежих продуктов, здесь работают менеджеры, аналитики, таможенники, биологи, рекламщики.

Оптово-распределительный центр — это современный инструмент для продуктового бизнеса, своего рода сельскохозяйственный хаб, концентрирующий и распределяющий свежие товары с минимальными потерями и максимальной эффективностью для всех участников: продавцов, покупателей и тех, кто обслуживает эту систему.

Фото с сайта Русагромаркет

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Русагромаркет


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