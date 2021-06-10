Сергею Проничеву продлили срок

Известный новосибирский предприниматель (представляет интересы холдинга МКС) Сергей Проничев остается под стражей еще на месяц — минимум до 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба суда Центрального района Новосибирска.

— Рассмотрено постановление руководителя следственной группы о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Проничева С.Д., — говорится в сообщении судебной пресс-службы. — Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 09.06.2021 продлен срок содержания под стражей в отношении Проничева С.Д. на месяц, до 16 июля 2021 года. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, что Сергей Проничев проходит фигурантом по уголовному делу, возбужденному по статьям «Мошенничество» и «Вымогательство» в середине апреля. Вторым фигурантом по делу выступает журналист Николай Сальников. Оба, по предварительной версии, подозреваются в медиа-шантаже ряда новосибирских политиков, связанных с депутатом Заксобрания и учредителем клуба «Успех» Вениамином Паком. Возбуждению дела предшествовало появление в соцсетях сюжета «История успеха ОПС «Успех»: из рэкетиров в депутаты» с Сальниковым в кадре, повествующем о возможных противозаконных действиях «успеховских» на протяжении последних десятилетий. Впоследствии журналист на своей странице в соцсети анонсировал вторую часть сюжета. Как считают следственные органы, фигуранты дела требовали крупную сумму у одного из депутатов горсовета за нераспространение компрометирующих материалов. В первой части фильма сообщалось о судимости одного из «успеховских» депутатов за изнасилование. Позже эту информацию Сальников официально опроверг. При получении первого транша — 1,5 млн рублей — подозреваемые были задержаны ФСБ.

Третьим фигурантом по делу проходит медиа-менеджер Евгений Кузьменко, в отношении которого, в отличие от подельников, в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

В 2019 году Сергей Проничев анонсировал свое участие в выборах мэра Новосибирска. Однако его кандидатура не дошла даже до этапа регистрации в городской избирательной комиссии.