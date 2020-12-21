Сестрам-близнецам с ДЦП нужны ортопедические аппараты

У четырнадцатилетних сестер-близнецов Насти и Даши детский церебральный паралич. Они родились раньше срока, в тяжелом состоянии.

— Два месяца моих дочерей-близнецов выхаживали врачи, потом наблюдал невролог. Девочки отставали в развитии, особенно Настя – она начала держать голову только в восемь месяцев. В год обеим дочкам поставили диагноз ДЦП, — рассказывает мама девочек Лариса Пискарева.

Все эти годы лечением девочек активно занимаются, мама водит их на курсы массажа и лечебной физкультуры, девочки посещают бассейн, ходят на физиопроцедуры, в реабилитационные центры, а также занимаются с логопедом.

— Даша научилась ходить с опорой-тростью, она хорошо говорит, увлекается пением. Настя может передвигаться только с поддержкой. Дочери учатся в обычной школе, занимаются в школьной театральной студии, — говорит Лариса Пискарева.

По словам Ларисы, для того чтобы девочки смогли ходить увереннее, врачи рекомендуют каждой их них использовать аппарат СВОШ. Это специальный фиксирующий бедра ортез для восстановительного лечения детей с ДЦП.

— Насте и Даше необходимы аппараты СВОШ. Их использование позволит зафиксировать тазобедренные суставы девочек так, чтобы устранить неправильные положения ног и туловища. В результате сформируется правильная походка, повысится двигательная активность. Надежными и эффективными являются оригинальные аппараты импортного производства, — говорит невролог Института медицинских технологий (Москва) Елена Малахова.

По данным Русфонда, стоимость ортопедических аппаратов СВОШ составляет 190 400 рублей. 90 740 рублей собрано читателями Русфонда. Не хватает — 99 660 рублей. Для мамы девочек это неподъемная сумма, поэтому она просит помощи.

— Государство выдает бесплатно только аналоги, которые очень неудобны и результатов почти не приносят. Приобрести оригинальные аппараты самостоятельно я не могу. С тех пор как мы развелись с мужем, на одну мою зарплату стало очень трудно оплачивать лечение дочерей-инвалидов, кроме того, у меня есть еще семилетняя дочь. Обращаюсь к вам с просьбой собрать нужную сумму, чтобы оплатить аппараты СВОШ Насте и Даше. Помогите, пожалуйста! — говорит Лариса.

Помочь Насте и Даше можно по ссылке.

Фото из архива семьи