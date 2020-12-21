Стало известно, насколько подорожают товары первой необходимости

В связи с поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задачей по стабилизации цен на продовольствие и даже снижению цен на товары первой необходимости региональное правительство ведет соответствующие переговоры с представителями крупных торговых сетей, работающих на территории Новосибирской области, — как федеральных, так и областных. Об этом сообщил вице-губернатор Сергей Семка. По его словам, представители 5 торговых сетей уже откликнулись на предложение правительства подписать соглашение по 24 видам товаров первой необходимости (по 2 наименования каждых), наценка на которые не должна превышать 10%. Отдельным вопросом стоят сахар и растительное масло.

В правительстве Новосибирской области напоминают, что к подобным мерам уже приходилось прибегать из-за кризиса 2008 года.

— Было подобное время, был кризис, цены тоже начали расти, — сообщил Сергей Семка в докладе на оперативном совещании регионального правительства. — Принятые меры позволили придержать цены. Кроме того, мы проговорили с департаментом по тарифам, нужно ли устанавливать коэффициент по Новосибирской области, как прописано в соглашении федерального Минпромторга, для подсолнечного масла и сахара из-за того, что у нас на территории области масло производится в Мошковском, Краснозерском и Карасукском районах. Но это небольшие производители. Поэтому сейчас рассматриваем вопрос по установлению коэффициента для этого вида товаров.

Напомним, что в начале декабря на территории Новосибирской области был отмечен рост цен на зерно, который, по мнению ряда экспертов, мог спровоцировать уже удорожание хлебобулочных изделий. На тот момент цена пшеницы третьего класса составляла 13051 рубль за тонну, четвертого класса — 11943 рубля, фуражной пшеницы — 11483 рубля (+115 рублей). Участники зернового рынка рассказывали Infopro54, что, по сравнению с весной 2020-го, осенью цена на зерно подскочила на 50%.

В середине ноября пресс-служба Сибирского ГУ Банка России сообщала, что сахар стал одним из лидеров ускорения инфляции в регионе, как и в целом в Сибири и по стране. В октябре он подорожал на 30%.

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