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Сеть ИНВИТРО в Сибири насчитывает уже 200 офисов

  • 23/11/2022, 11:22
медицина
Компания выходит из больших городов в малые населенные пункты.

ИНВИТРО открыла 200 медицинский офис в Сибири. Он расположен в Верх-Туле. Всего сеть медицинских офисов компании насчитывает более 1800 медицинских офисов в 5 странах.

— Открывая медицинский офис в селе Верх-Тула, ИНВИТРО делает важный шаг из больших городов в малые населенные пункты и становится главным проводником качественной медицины в небольшие села и города, — поясняет  генеральный директор «ИНВИТРО-Сибирь» и «ИНВИТРО-Приморье» Александр Хамидуллин. — Благодаря системе внутреннего и внешнего контроля, применяемой в ИНВИТРО, каждый медицинский офис, открытый под нашим брендом, предоставляет пациентам одинаковый уровень сервиса от Москвы до Владивостока. Несмотря на вызовы, с которыми пришлось столкнуться бизнесу в этом году, рынок лабораторной диагностики продолжает стремительно развиваться, и спрос на исследования не снижается. ИНВИТРО, как передовая компания в сфере лабораторной диагностики, видит эти потребности и готова расширять географию присутствия вместе с партнерами в любых регионах нашей страны.

Медицинские офисы сети ИНВИТРО предлагают более 3000 видов лабораторных исследований, а также взятие гинекологического и урологического материала. Кроме лабораторных исследований, в ИНВИТРО доступен широкий спектр дополнительных услуг, которые могут отличаться в разных медицинских офисах сети: УЗИ, ЭКГ, кольпоскопия, инъекции, вакцинация, прием врача-терапевта, гинеколога, уролога, педиатра и других специалистов. Во многих регионах доступна услуга «Выезд на дом» (ВНД), что дает возможность провести взятие биоматериала в комфортных для пациента условиях, это особенно актуально в нынешней эпидемиологической ситуации.

ИНВИТРО — одна из ведущих частных медицинских групп компаний, специализирующаяся на лабораторной диагностике и медицинской помощи, основана в 1995 году. Основатели компании — инвесторы российской лаборатории инновационных биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions.

медицина

В 2021 году ИНВИТРО открыла более 200 медицинских офисов в странах присутствия. Такому активному росту способствовала политика развития сети, при которой работа с франчайзи ведется точно так же, как и с собственными офисами: обеспечивается маркетинговая и организационная поддержка, проводится дополнительное обучение персонала медицинского офиса, пояснили в пресс-службе компании. Инвестиции для открытия медицинского офиса в регионах на сегодняшний день составляют от 3,5 до 4,2 млн рублей, средний срок окупаемости — 3 года.

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Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики : Медицина

Регионы: Сибирь

Теги : медицина ИНВИТРО здоровье


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