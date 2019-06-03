Сеть МегаФона в Новосибирске выросла на 89 базовых станций

Всего за 4 месяца – с января по апрель — на территории Новосибирска и области построено 89 новых базовых станций, 75% из них — стандарта 4G/LTE. Улучшения затронули почти все районы Новосибирска; Искитим, Куйбышев, Барабинск, Карасук, а также районные центры и крупные поселки Новосибирского, Коченевского, Мошковского, Тогучинского, Сузунского, и Каргатского районов.

— Май — это традиционное время начала отпусков и дачного сезона, поэтому мы активно вкладывали ресурсы в увеличении емкости уже сущетвующей сети LTE в Новосибирске и области в местех, которые горожане и гости выбирают для летнего отдыха, — объяснила директор Новосибирского регионального отделения ПАО «МегаФон» Галия Сайфутдинова.

Стоит отметить, что по данным Роскомнадзора «МегаФон» лидирует по количеству базовых станций. По итогам апреля 2019 года в сети «МегаФона» работает 232 055 станций, что составляет 32% от общего числа БС всех российских мобильных операторов. Также в 2018 году компания Ookla, разработчик мобильного сервиса Speedtest.net, признала «МегаФон» самым быстрым российским мобильным оператором на основе пользовательских тестов.

Фото: пресс-служба компании