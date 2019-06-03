 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

ВТБ рефинансирует ипотечные кредиты под 5%

  • 03/06/2019, 15:37
ВТБ запускает программу рефинансирования ипотеки в рамках госсубсидирования для семей с детьми. Ставка на весь срок кредита составит 5% годовых.

ПАО Банк ВТБВоспользоваться новыми условиями «Ипотеки с господдержкой» могут семьи, у которых в период с 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок. В рамках предложения клиентам доступно рефинансирование кредитов, выданных по госпрограмме до 13 апреля 2019 г., а также других ипотечных займов, соответствующих параметрам госсубсидирования (в том числе и уже ранее рефинансированных).

Оформление ипотеки со ставкой 5% годовых доступно во всех офисах ВТБ в России. Ценовые параметры распространяются на весь период действия договора при условии личного и имущественного страхования. Максимальная сумма кредита в рамках программы установлена в размере 12 млн рублей при приобретении заемщиком жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн рублей – в других регионах РФ. Максимальный срок кредитования – до 30 лет.

— Государственная программа поддержки семей с детьми является крайне важным инструментом в решении жилищного вопроса. В апреле ВТБ снизил ставку на оформление ипотечного кредита по этой программе до 5% годовых. Поскольку наличие комфортного жилья является одним из основных условий для развития семьи, мы распространяем особое предложение и на рефинансирование действующих ипотечных кредитов, — прокомментировал Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов, старший вице-президент ВТБ (ПАО).

Рефинансировать ранее выданные ипотечные кредиты возможно, если готовое или строящееся жилье было приобретено у юридического лица (первого собственника). В сельских районах ДФО программа также распространяется на купленные в ипотеку у физического или юридического лица готовые объекты на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

S7 Airlines приступает к полётам из Новосибирска в Батуми

03/06/2019, 14:43
Батуми станет вторым грузинским городом, имеющим авиасообщение с Новосибирском.
Теплосети Черепаново приготовили для инвестора

Теплосети Черепаново приготовили для инвестора

03/06/2019, 13:58
Администрация поселка готова передать теплосистему концессионеру на 15 лет.
Коммерческого директора IT- компании с зарплатой от 500 тысяч рублей ищут в Новосибирске

Коммерческого директора IT- компании с зарплатой от 500 тысяч рублей ищут в Новосибирске

03/06/2019, 13:28
Аналитики HeadHunter составили топ-10 самых дорогих предложений за май.

Актуальный разговор

Гендиректор и учредитель агентства недвижимости «Большой Город» Жанна Волобуева

За что мы платим: риэлторы — это независимые эксперты, роль которых только возрастет

Все материалы
Новости

«Роснано» ищет заказы на электробусы и троллейбусы

03/06/2019, 19:00

Сельхозпроизводителям области перечислено 758 млн. руб господдержки

03/06/2019, 18:39

Новосибирская область перешла на «цифру»

03/06/2019, 17:34

Регионы Сибири не встраиваются в план-графики «Газпром газомоторное топливо»

03/06/2019, 17:31

ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» ограничит подачу газа ФГУП «УЭВ»

03/06/2019, 16:50

S7 Airlines приступает к полётам из Новосибирска в Батуми

03/06/2019, 14:43

Теплосети Черепаново приготовили для инвестора

03/06/2019, 13:58

Коммерческого директора IT- компании с зарплатой от 500 тысяч рублей ищут в Новосибирске

03/06/2019, 13:28

Роспотребнадзор выявил в регионе продукцию предприятий–«фантомов»

03/06/2019, 12:51

Что выбрать? Собственную службу маркетинга или аутсорс?

03/06/2019, 12:28

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска