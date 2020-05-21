СГК начинает новый этап испытаний теплосетей в Новосибирске в зоне ТЭЦ-5

С 21 мая стартуют испытания тепловых сетей на плотность и прочность в зоне Новосибирской ТЭЦ-5, на участке от перекачивающей насосной станции (ПНС) №6. Под испытания попадают коммуникации Дзержинского района.

В зоне проведения испытаний находятся следующие улицы: Толбухина, Заслонова, Коминтерна, Гусинобродское шоссе, Трикотажная, Есенина (от Богаткова до Волочаевской), Национальная (от Богаткова до Есенина), Айвазовского, Малая Айвазовского, Шишкина, Сурикова, Промкирпичная, Левитана, Гоголя, Королева, Волочаевская, Бродского, Ползунова, Дзержинского, Онежская, Волжская, Якутская, Лучезарная, Промышленная, Индустриальная, Шекспира, Юргинская, Авиационная и переулок Трикотажный.

Подъемы давления в трубопроводах энергетики будут проводить до 27 мая. Максимальный срок отсутствия горячей воды у потребителей — до конца дня 3 июня. Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам СГК начнет по мере устранения повреждений, выявленных в ходе испытаний.

Испытания в зоне теплоснабжения от ТЭЦ-5 включают 4 этапа (представлены в таблице). В этом году сроки отключения воды по каждому этапу сокращены здесь на 1–2 дня. Предыдущий этап испытаний в зоне этой же станции, на участке ПНС №10, практически завершен.

Зоны теплоснабжения Максимально возможный период отключения горячей воды ТЭЦ-5: зона ПНС-10 12.05 — 23.05 ТЭЦ-5: зона ПНС-6 21.05 — 3.06 ТЭЦ-5: зона ПНС-11 15.06 — 26.06 ТЭЦ-5: головной участок, Первомайский район 1.06 — 10.06

Руководителям организаций и ведомств, директорам управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК во время испытаний рекомендовано усилить надзор за территориями, улицами, межквартальными и внутридомовыми проездами, под которыми проходят испытываемые теплотрассы. СГК просит жителей города соблюдать осторожность, не допускать безнадзорного пребывания детей вблизи теплотрасс. Владельцам автотранспорта также необходимо соблюдать осторожность при движении, так как в большинстве случаев теплотрассы проходят под проезжей частью.

О выходе воды на поверхность и о повреждениях СГК просит сообщать по телефонам:

8(383) 289-01-47 — начальник смены теплосетевого подразделения СГК;

— начальник смены теплосетевого подразделения СГК; 8(383) 261-44-37 — диспетчерский пункт 5-го района тепловых сетей (Дзержинский, Октябрьский районы);

— диспетчерский пункт 5-го района тепловых сетей (Дзержинский, Октябрьский районы); 051 — единая диспетчерская служба мэрии Новосибирска.

Фото предоставлено пресс-службой СГК