Выгодное управление бизнесом: Банк Акцепт представил новые тарифы РКО!

Банк предлагает пакеты услуг РКО: «Базовый», «Эффективный», «Успешный», «Активный», «Всё включено» и «Деловой». В каждый из них включен оптимальный набор наиболее востребованных услуг. Пакеты рассчитаны на разные виды предпринимателей: от ИП до сферы ЖКХ. Клиент может легко подобрать тариф в соответствие с потребностями своего бизнеса. При этом предпринимателю не нужно гадать, сколько средств уйдет на РКО в том или ином месяце, так как оплата пакетов фиксированная.

У РКО от Банка Акцепт есть еще ряд преимуществ:

весь комплекс услуг в одном договоре;

удлиненный операционный день, который дает возможность управлять платежами день в день;

бесплатные платежи внутри банка;

оформление Бизнес-карты для безналичных операций и активных операций с наличными;

удобное мобильное приложение «Акцепт-Бизнес» для отслеживания и выполнения операций по счету;

гибкие условия сотрудничества по зарплатному проекту;

различные сервисы по расчетному счету, такие как проверка контрагента и онлайн-контроль;

собственная служба инкассации (для Новосибирских клиентов).

Кроме того, в честь своего 30-летия Банк Акцепт дарит скидку – 30% от ежемесячной платы по тарифу РКО при единовременной оплате за три месяца! Скидкой могут воспользоваться новые клиенты банка при открытии счета до 31.12.2020 г. В акции участвуют пакеты «Эффективный», «Успешный», «Активный», «Все включено» и «Деловой».

РКО от Банка Акцепт сделает ведение вашего бизнеса выгодным и удобным!

Подробности по тел.: 8 800 100 27 37 и на akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать свое 30-летие. Обслуживает физических и юридических лиц. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

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