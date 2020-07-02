СГК начнет новый этап испытаний теплосетей в правобережной части Новосибирска

С 3 июля проверку пройдут трубопроводы от ТЭЦ-4 (Северо-Восточный вывод в зоне перекачивающей насосной станции №5), а также от ТЭЦ-2 (Городской вывод).

В зоне проведения испытаний теплосетей ТЭЦ-4 — дома на улицах Заельцовского и Калининского районов: Аэропорт, Бардина, Минина, Светлановская, Катодная, Северная, Весенняя, Тимирязева, Вавилова, Дачная, Перевозчикова, Красный проспект (от станции метро Гагаринская до улицы Северная), Донского, Залесского, Жуковского, Дуси Ковальчук (от Плановой до Залесского), Плановая (четные номера домов от метродепо до Тимирязева), Танковая, Кавалерийская, Новая, Овражная, Каунасская, Кропоткина, Деповская, Пулеметная.

В зоне испытания трубопроводов от ТЭЦ-2 находятся улицы Центрального и Октябрьского районов: Серебренниковская, Горького (от улицы Революции до Серебренниковской), Сакко и Ванцетти (от Инской до Кирова), Чаплыгина, Щетинкина, Депутатская, Октябрьская, Свердлова, Спартака, Каинская, Инская, Якушева, Садовая, Богаткова, Восход, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова, Нижегородская и Декабристов (до улицы Лобова), III Интернационала, 9 Ноября, Обская, Большевистская (от Сакко и Ванцетти до Лобова).

Подъемы давления в трубопроводах по зонам двух станций будут проходить до 9 июля, затем бригады СГК устранят выявленные дефекты. Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнется по мере устранения повреждений.

Максимальный срок отсутствия горячей воды у потребителей в зоне Новосибирской ТЭЦ-4 — до 12 июля включительно, в зоне ТЭЦ-2 — до 16 июля. Устранять повреждения на теплосетях от Новосибирской ТЭЦ-2 бригады будут немного дольше, так как проведение ремонтных работ на теплосетях в стесненных условиях старого центра города требует больше времени. Также практика показала, что здесь большая концентрация повреждений, чем в ряде других зон.

С начала межотопительного периода на теплосетях Новосибирска энергетики СГК выявили 1 260 повреждений, из которых 829 удалось найти в результате гидравлических испытаний. Основная часть повреждений устранена.

Сибирская генерирующая компания приносит извинения горожанам за неудобства, доставляемые в ходе испытаний трубопроводов.

СГК просит новосибирцев при обнаружении размыва грунта, выхода воды на поверхность сообщать об этом по телефонам:

8 (383) 289-01-47 — начальник смены теплосетевого подразделения СГК;

— начальник смены теплосетевого подразделения СГК; 8 (383) 204-24-36 , 271-78-93 — диспетчерский пункт 4-го района тепловых сетей (ТЭЦ-4);

, — диспетчерский пункт 4-го района тепловых сетей (ТЭЦ-4); 8 (383) 223-17-44 — диспетчерский пункт 1-го района тепловых сетей (ТЭЦ-2);

— диспетчерский пункт 1-го района тепловых сетей (ТЭЦ-2); 051 — единая диспетчерская служба мэрии Новосибирска.

Финальный этап испытаний завершится в третьей декаде июля, и 29 числа, после устранения дефектов, компания восстановит горячее водоснабжение потребителей.

Фото: пресс-служба СГК