До «заветных» 70% не дотянули

Избирательная комиссия Новосибирской области подвела итоги голосования по поводу изменений в Конституцию и подписала итоговый протокол. По данным избиркома, в голосовании приняли участие более миллиона жителей Новосибирской области. Из них предложенные поправки поддержали 67,5% (698,8 тысячи) голосовавших, против высказались 31,3% (323,6 тысячи). Как отметила в ходе итогового брифинга председатель облизбиркома Ольга Благо, статистику подпортил областной центр, без учета которого поправки поддержали более 71% проголосовавших жителей сельских районов, не поддержали 27,3% при явке 63,6%. В лидерах по активности голосовавших по-прежнему остаются Сузунский (более 92%), Кочковский (85,3%) и Здвинский (83,6%) районы.

В областном центре при явке в 35,1% поправки поддержали 63%, проголосовали против — 36,9%. Наибольшую явку показали Центральный, Советский и Железнодорожный районы.

— Можно сказать, что легитимно на территории области завершился этот исторический процесс, — констатирует председатель избиркома.

О масштабности и важности прошедшей кампании говорит и губернатор области Андрей Травников, акцентируя внимание на том, что кампания проходила в условиях ограничений из-за риска распространения коронавируса.

— Провести такое мероприятие в условиях пандемии — непросто, — говорит губернатор. — Мы получили бесценный опыт по применению удобных для избирателя форм волеизъявления. Можно было воспользоваться возможностью голосования на улице, что важно в жаркие дни, на участках, которые приближены к их месту проживания, работы, дачи. Еще получили бесценный опыт в проведении крупного мероприятия с соблюдением всех мер безопасности. Пока нужно ориентироваться на то, что коронавирус будет нас преследовать, нам придется жить в условиях ограничений. Практически полностью на всех участках соблюдались меры безопасности, существенных замечаний нет.

Напомним, что одновременно на избирательных участках проводились голосования по поводу присвоения Новосибирску звания «Город трудовой славы» и первоочередных направлений бюджетных расходов. В поддержку почетного звания, по информации главы региона, высказались более полумиллиона жителей области. По «бюджетному» голосованию в настоящее время продолжается подсчет результатов.

По предварительным данным, по округу более 58% граждан, имеющих право голоса, пришли на избирательные участки, из них проголосовали за внесение поправок 72,63%.

Поясним: по неофициальной информации, регионам из центра была дана установка обеспечить поддержку поправок в Конституцию в количестве не менее 70% от проголосовавших.

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