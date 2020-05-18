СГК направит на подготовку к зиме в городах Сибири 10 млрд рублей

СГК вложит в программу подготовки к зиме в городах Сибири 10 млрд рублей. На 15 мая выполнено 12% запланированных мероприятий. Об этом технический директор компании Олег Петров доложил полномочному представителю президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергею Меняйло на совещании по вопросам подготовки ЖКХ Сибири к предстоящему отопительному сезону.

К будущему отопительному сезону компания выполнит ремонты 193 котлов и 125 турбин, заменит 2 400 тонн поверхностей нагрева, рассказал технический директор Сибирской генерирующей компании (СГК) Олег Петров.

Также СГК планирует отремонтировать 144 погонных километра тепловых сетей, из них:

в Новосибирске — 31,4 км;

в Барнауле — 32 км;

в Красноярске — 21 км;

в Рубцовске — 9,6 км;

в Кемерове — 10 км.

На всю ремонтную программу компания планирует потратить более 10 млрд рублей. На сегодняшний день выполнение программы составляет 12%.

В целом завершившийся отопительный сезон прошел в СФО без серьезных сбоев, но начало было непростым, подвел итоги Сергей Меняйло.

— Из-за высокой изношенности неоднократно происходили инциденты на тепловых сетях, в большей степени это касается Новосибирска и Барнаула. В Республике Хакасия, к сожалению, [тоже сложности] из-за накапливаемых долгов. И если бы не СГК, которая зашла в Черногорск, то Республика Хакасия, даже с учетом мягкой зимы, сложно проходила бы отопительный сезон». Полпред рекомендовал главе Республики Хакасии Валентину Коновалову ускорить заключение готовящегося концессионного соглашения с компанией, — отметил Сергей Меняйло.

Сергей Меняйло также отметил улучшение ситуации с прохождением отопительного сезона в ряде регионов присутствия СГК. В частности, речь шла о Рубцовске Алтайского края, «где проблема была решена за счет изменения схемы теплоснабжения города».

По словам полпреда, есть перспективы повышения надежности теплоснабжения городов Кемерово и Белово. Там готовятся совместные проекты муниципалитетов и СГК по замене теплосетей и переключению потребителей котельных на централизованное теплоснабжение.

По данным Олега Петрова, СГК удалось снизить аварийность генерирующего оборудования на 26% и на 2% в тепловых сетях. На теплосетях в Новосибирске этот показатель составил 17%.

Снижающиеся сборы платежей из-за спада в экономике также стали предметом разговора на совещании у полпреда. Все программы должны иметь надежные источники финансирования, подчеркнул он.

— В целом собираемость по тепловой энергии в апреле на 13% ниже апреля прошлого года. По населению снижение на 10%, хуже ситуация по среднему и малому бизнесу — снижение составило 30%, — доложил технический директор СГК. — Прогнозируем снижение собираемости по тепловой энергии по году в базовом сценарии 15%, потери для компании составят в этом случае более 8 млрд рублей.

В связи с введением в регионах режима самоизоляции, с временной отменой взыскания штрафов и пени за неоплату коммунальных услуг во всех субъектах федерации округа отмечается снижение платежной дисциплины, привел данные полпред. В апреле 2020 года собираемость платежей составила от 62% в Республике Хакасия до 89% в Иркутской области.

— Эта ситуация напрямую влияет на стабильность подготовки объектов ЖКХ к зиме. Органам власти, ресурсоснабжающим организациям необходимо усилить работу с потребителями. Следует также в постоянном режиме отслеживать финансовое состояние коммунальных предприятий, оказывать содействие в реструктуризации долгов и обеспечить погашение задолженности организациями бюджетной сферы, — заявил Сергей Меняйло.

СГК в течение отопительного периода 2019–2020 годов обеспечивала теплоснабжение более 5,5 млн человек в 16 городах СФО, в которых находится 24 генерирующих объекта установленной мощностью 12,2 ГВт и 25 856 Гкал/час.

Фото предоставлено пресс-службой СГК