Марафон короткометражных фильмов пройдет в Новосибирске

«ВГИК-Дебют» и Объединенная сеть кинотеатров проведут марафон короткометражных фильмов для жителей Новосибирска, сообщили организаторы мероприятия.

Проект получил название «КИНОклуб х ВГИК-Дебют». Трансляции пройдут в социальных сетях «ВКонтакте» и Инстаграм на страницах продюсерского центра «ВГИК-Дебют» и Объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино»).

Пользователи соцсетей увидят короткометражные фильмы, созданные победителями и лауреатами Международного студенческого фестиваля ВГИК.

Первая трансляция состоится 19 мая на площадке «ВКонтакте», там покажут фильмы двух молодых режиссеров: «Рай» Бориса Акопова, автора триумфально прошедшей на экранах кинофестиваля в Карловых Варах и «Кинотавра» картины «Бык», а также фильм «Лучшее… от первого лица» Александра Цоя, который сейчас завершает работу над первым полнометражным проектом «Когда она приходит». Начало в 18.30 (время московское).

Зрители смогут не только увидеть, но и обсудить фильмы, задать вопросы режиссёрам Борису Акопову и Александру Цою. Модератором дискуссии станет журналист, кинообозреватель Дмитрий Барченков.

Вторая трансляция, также на площадке «ВКонтакте», запланирована на 26 мая. Зрителям представят работу Рината Махмудова «Коляся» и фильм Александра Лупашко «Девочка и дерево желаний».

Фото предоставлено организаторами марафона