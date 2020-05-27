СГК отчитается о работе перед потребителями Новосибирска и Куйбышева

В мероприятии примут участие директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков, директор теплосбытового подразделения СГК Дмитрий Григорович и заместитель главного инженера по режимам теплостетевого подразделения СГК Роман Корниенко.

Руководители СГК расскажут о прохождении отопительного сезона 2019-2020 годов и подготовке к будущей зиме, ответят на вопросы потребителей Новосибирска и Куйбышева. Мероприятие будет транслироваться на сайте КП.

Андрей Колмаков также познакомит потребителей с визуализацией отчета, где представлены основные показатели работы компании и состояния систем теплоснабжения в городах. Отчет будет доступен всем для ознакомления в открытом источнике.

Задать вопрос компании может любой житель Новосибирска или Куйбышева одним из следующих способов:

по телефону 8-923-145-11-02 (звонок или сообщение в WhatsApp);

(звонок или сообщение в WhatsApp); написать на электронную почту kp.nsk@phkp.ru с указанием темы письма «Вопрос к СГК» (просьба указать ФИО, адрес дома, ваш контактный номер).

Также можно будет задать вопрос во время мероприятия на онлайн-трансляции 28 мая с 12:00 до 13:30:

по мессенджеру WhatsApp по номеру 8-923-145-11-02 ;

; в комментариях в социальной сети «ВКонтакте» на странице «Комсомольской правды».

Кроме того, предварительный сбор вопросов потребителей организован через клиентские сервисы СГК, при содействии глав районов Новосибирска и Куйбышева, управляющих компаний, руководителей ТОСов.

Видео мероприятия после трансляции будет размещено на портале СГК Онлайн и сайте КП.

Фото: пресс-служба СГК