РАТМ Холдинг увеличил прибыль от продажи стеклотары более чем в 1,5 раза

В стекольных комплексах, расположенных на территории индустриального парка «РИД Экран», в первом квартале 2020 года выпустили 160,6 млн стеклоизделий – на 21% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга. Причем, доля облегченной стеклотары, которая изготовлена по технологии NNBP, обеспечивающей снижение веса бутылки на 30% – до 265 г, в общем объеме выпуска составила 62% (99 млн штук), тогда как год назад 40%. Как следствие, средний вес единицы продукции снизился на 7,3%, что позволяет, в том числе, сдерживать цены на стеклотару.

Отмечается, что выручка от продажи тарного стекла выросла на 25% – до 916,65 млн рублей, прибыль от реализации на 58% – до 162,5 млн рублей. EBITDA стеклотарного бизнеса сложилась в сумме 228,3 млн рублей – плюс 39% к уровню годичной давности.

Как сообщил генеральный директор ООО «Сибирское стекло», международный эксперт стекольной отрасли Павел Бобошик, по прогнозам, в 2020 году данный показатель достигнет 1 млрд рублей – это станет возможным во многом благодаря вводу в эксплуатацию стекловаренной печи мощностью 375 тонн стекломассы в сутки.

В РАТМ Холдинге напомнили, что новая печь станет одной из крупнейших в России. Проектирование доверили итальянской компании Glass Service, курировать строительные работы предстоит экспертам из Великобритании, Германии, Чехии и Турции. На печи установят пять стеклоформующих машин: с конвейеров, в зависимости от ассортимента, будут сходить от 400 млн до 450 млн единиц стеклотары в год. В 2020 году мощность стекольных комплексов увеличится на 24,5% или на 200 млн стеклоизделий – до 720-740 млн.

Фото предоставлено пресс-службой РАТМ Холдинга